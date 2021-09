Anche questa settimana, le Stelle aiuteranno i lettori a capire meglio cosa succederà. Alcuni segni avranno poca serenità in casa, altri dovranno dimostrare al partner di tenere alla loro storia.

C’è, poi, chi sarà troppo impulsivo, chi invece avrà successo in campo artistico e chi dovrà capire come scendere a compromessi in amore. L’oroscopo della settimana spiega cosa succederà a tutti i segni zodiacali. Scopriamolo insieme.

Ecco le previsioni per tutti

Ariete. Poca serenità nella coppia costerà difficoltà nel dormire. Sul lavoro c’è bisogno di più impegno. Evitare lo stress per mantenere alta la carica.

Toro. Inaspettate opportunità in amore che vanno sfruttate bene. L’affermazione professionale non sarà facile, ma le difficoltà tirano fuori il meglio. Mai dimenticare che il benessere viene sempre al primo posto.

Gemelli. I piccoli nervosismi tra partner richiedono più impegno e attenzioni. I rapporti con i colleghi sono buoni, quindi meglio approfittarne. È il momento di ricaricare le pile e svolgere attività all’aria aperta.

Cancro. La vita sentimentale non sarà semplice. Liti in vista da gestire al meglio. Nulla da temere sul lavoro: le cose si faranno più complicate in seguito, quindi meglio anticiparsi. Stress e stanchezza fisica metteranno a dura prova la resistenza, ma sta per arrivare un periodo di rigenerazione.

Leone. Parecchi problemi con la vita sentimentale: la troppa impulsività è penalizzante. Sul lavoro il dinamismo e la capacità di comunicazione saranno segnali distintivi. Mantenere costante l’attività fisica è necessario per rimanere sempre carichi.

Vergine. Bellissimo il dialogo tra le coppie, mentre i single avranno un forte potere seduttivo. Sul lavoro è il momento migliore per chiedere un aumento. Non bisogna dimenticare di concedersi una pausa e un po’ di riposo: la fatica si fa sentire.

Bilancia. Le relazioni amorose saranno instabili, ma presto tornerà la serenità. Grandi successi per chi lavora in campo artistico e nuove opportunità in arrivo. La stanchezza la farà da padrone: è tempo di riposare per le nuove sfide all’orizzonte.

Scorpione. I single avranno problemi di troppa razionalità: è il momento di lasciarsi andare. La vita in ufficio non sarà facile: bisogna capire di chi ci si può fidare. Occhio alle sudate e agli sbalzi di temperatura.

Sagittario. Settimana inquieta e complicata per le coppie. Sul lavoro, invece, è un buon periodo: bisogna avere chiare le priorità per portare a casa gli incarichi con soddisfazione. È ora di prendere appuntamento con il medico e terminare le visite in sospeso.

Acquario. Poche speranze per le coppie di ritrovare l’armonia: mantenere la calma sarà fondamentale.

Pesci. Bisogna attendere che la tempesta si plachi, quando si parla di amore. I single dovranno capire come scendere a compromessi. Non ci sono grandi prospettive nella vita professionale, meglio approfittarne per staccare un po’ la spina e affrontare un certo senso di stanchezza. Meglio mangiare più frutta e verdura e riequilibrare la dieta.

Il favorito

Capricorno. Il segno favorito della settimana. Grande solidità e tranquillità, soprattutto in famiglia. Un imprevisto sarà la causa di cambiamenti in amore, ma non ci sono crisi all’orizzonte. Buone prospettive per entrate extra e aumenti di stipendio. È anche il momento di dedicarsi alla cura del corpo con massaggi e bagni rilassanti.