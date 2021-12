Per tradizione, a Natale molti italiani mangeranno tanto pesce. Tra le varie ricette da proporre come antipasto o secondo, svetta la frittura di calamari. Questo piatto è senza dubbio uno dei più sfiziosi per gustare il pesce, con l’unica controindicazione che potrebbe risultare un po’ pesante. Visto che non è il caso di aggiungere ulteriori calorie alla nostra dieta durante il periodo natalizio, vediamo come trasformare la frittura di calamari.

In effetti, quello che vedremo di seguito è una frittura di calamari che preserva tutte le caratteristiche del piatto eccetto una: la frittura stessa. Tutti direbbero che sono fritti ma questi calamari croccanti sono cotti al forno con un trucchetto, che li rende ancora più appetitosi. Seguendo questa ricetta semplice e veloce, prepareremo un piatto di calamari che delizierà i nostri ospiti senza appesantirli.

Per preparare i calamari croccanti al forno, ma che sembrano fritti, abbiamo bisogno soltanto di due ingredienti. Nello specifico, ci serviranno:

800 grammi di calamari;

farina di semola.

Poi, per condire, avremo bisogno di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e del limone (se piace).

Per la riuscita del piatto è essenziale utilizzare la semola invece della farina 00. Molti, erroneamente, utilizzano la farina pensando di ricreare l’effetto della pastella per frittura. Ma avvolgendo i calamari nella semola il risultato sarà migliore, se li cuociamo in forno.

Preparazione

Per prima cosa dobbiamo pulire i calamari. Se non siamo esperti, possiamo affidarci a uno dei tutorial facilmente trovabili su internet (o chiedere al pescivendolo di pulirli per noi). Per pulire i calamari dobbiamo estrarre le interiora e lasciarli per qualche minuto sotto un getto di acqua corrente. Una volta puliti, tagliamoli ad anelli con un coltello ben affilato. A questo punto, asciughiamo bene i calamari con della carta assorbente; devono essere il più asciutti possibile prima di aggiungere la semola.

Una volta asciutti, versiamo la farina di semola in un piatto fondo o una ciotola e versiamoci i calamari. Mescoliamo bene per far aderire la pastella alla superficie.

A questo punto, adagiamo gli anelli di calamari su una piastra da forno ricoperta di alluminio. È fondamentale disporli distanti l’uno dall’altro. Condiamo con olio e sale. Ora prendiamo un secondo foglio di alluminio e ricopriamoci i calamari, prima di infornarli. Cuociamo per circa 15 minuti con forno a 180 gradi e aggiungiamo limone a piacimento a fine cottura.

