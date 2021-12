Il Natale è una festa che si basa su tradizioni centenarie, specialmente in cucina. Il menù delle feste, da nord a sud Italia, non può prescindere da alcuni piatti essenziali. Tra questi ci sono, per esempio, il rosti di lenticchie rosse, le linguine al salmone, l’arrosto in crosta di pane, il pandoro e il panettone. E ci sono, poi, i tortellini o gli agnolotti in brodo. A prescindere dal tipo di pasta, che varia anche a seconda della tradizione locale, non è veramente Natale se manca un brodo di carne fumante. Ma qual è il modo migliore per preparare il brodo di carne?

Qui alcuni tradizionalisti potrebbero storcere gli occhi. Secondo gli chef più esperti, non il pollo né il cappone, il brodo di Natale è insuperabile se usiamo questa carne povera, che molti sottovalutano. Seguendo questo consiglio, stupiremo i nostri ospiti, quest’anno più che mai.

Secondo i consigli degli chef che si rifanno alla filosofia slow food, il miglior brodo di carne non è di pollo o di cappone. La carne che pochi utilizzano, ma che renderà il nostro brodo insuperabile, è quella di maiale. Nello specifico, il taglio consigliato sono le puntarelle.

Per preparare il nostro brodo di Natale, allora, abbiamo bisogno di:

700 grammi di puntarelle di maiale;

1 carota grande;

1 cipolla;

mezzo litro d’acqua;

1 gambo di sedano.

Non ci serve nient’altro, fatta eccezione per una buona pentola e un po’ di pazienza. Il segreto per preparare un brodo eccezionale, infatti, è cuocerlo a lungo.

Procedimento

Preparare il brodo con le puntarelle di maiale è semplice. Con i pochi ingredienti che abbiamo visto, avremo un brodo saporito, che si sposerà perfettamente con ogni tipo di pasta.

Cominciamo lavando le verdure. Pulendole con attenzione, possiamo anche evitare di sbucciare carota e cipolla. Mantenendo la buccia, infatti, il brodo acquisirà più sapore.

Tagliamo le verdure a pezzetti e inseriamo tutti gli ingredienti insieme nella pentola, comprese le puntarelle di maiale. A questo punto accendiamo il fuoco (basso) e lasciamo cuocere per 3 ore con il coperchio leggermente sfessurato.

Finita la cottura, recuperiamo tutti gli ingredienti e filtriamo il brodo (se vogliamo), che sarà già pronto per fare da base ai nostri primi natalizi.

