Dalla mattina alla sera si riceve una grossa somma sul proprio conto. E con le feste di Natale di mezzo chissà, tutto può succedere. Magari è il regalo da parte di un parente lontano. Purtroppo, in verità, si riceve un pagamento sul conto, ma in realtà è una truffa ruba soldi molto bene organizzata.

Sicuramente al giorno d’oggi ricevere dei soldi, soprattutto una somma alta, senza saperlo è quasi impossibile. Anche perché in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate non saper rispondere all’accredito di una cifra di denaro non ci mette in buona luce. E le transazioni a tanti zeri non passano di certo inosservate.

Dunque, l’informazione dell’avvenuto accredito arriva tramite un’email da parte di PayPal. Come mittente c’è scritto PayPal, ma l’indirizzo email finisce con service-mail.zalando.it. E già qui troviamo un’incongruenza. Infatti non è PayPal a mandare questa email.

L’oggetto dell’email è: “Hai ricevuto un pagamento sul tuo conto / Puoi controllare per favore?”. Il pagamento effettuato è di circa 58.000 euro in Bitcoin. E per avere questi soldi è necessario confermare i propri dati. Ma attenzione, perché sono furbi. Infatti specificano che non è necessario inserire le proprie informazione personali come carta di credito o informazioni del conto bancario. In questo modo è come se rassicurassero che non vogliono avere informazioni legate ai soldi.

Non sarà necessario inviare il numero della carta di credito, ma sarà sufficiente mandare il proprio nome, cognome, email e numero di telefono. Dati in realtà molto importanti, e che PayPal dovrebbe già avere, dato che ci hanno mandato un’email e nel testo di questa ci chiamano per nome e cognome.

Andando sul sito ufficiale di PayPal, si legge che PayPal non chiederà mai di dare numeri di carta di credito, carta prepagata o conto bancario, e fino a qui ci siamo con la truffa. Ma PayPal non chiederà mai nemmeno l’indirizzo email o il nome completo.

Inoltre quando riceviamo queste email, è importante fare la caccia all’errore di grammatica. Perché le email di phishing sono spesso scritte con errori.

Quindi facciamo sempre attenzione a ciò che riceviamo per email, sul telefono o anche quando ci chiamano. Ma non solo, facciamo anche molta attenzione quando acquistiamo del prodotti online su siti sconosciuti. Cerchiamo sempre una recensione di quel sito, e facciamo un paragone dei prezzi degli oggetti sul mercato.

