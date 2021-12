Manca poco al nuovo anno, alcuni di noi lo attendono per scoprire le novità e le possibili svolte che ci auguriamo possa portare alla nostra vita. Il 2022 porterà grossi cambiamenti per tutti noi. Amore, soldi, benessere, fortuna, tutti ci auguriamo che il nuovo anno possa arrivare sotto i migliori auspici.

Alcuni di noi vivono la loro quotidianità in compagnia di un amuleto portafortuna. Alle volte, un piccolo oggetto, un tatuaggio o un portachiavi ci infondono forza durante la nostra vita. Oggetti che ci proteggono dalla cattiva sorte, portando quel pizzico di energia e positività in più nelle nostre giornate. Dagli acchiappasogni alle chiavi antiche, dal maneki-neko alla mano di Fatima. Questi esempi sono solo i più famosi. Infatti, secondo l’oroscopo, ogni segno zodiacale ha un proprio amuleto portafortuna. Andiamo a vedere quali sono gli amuleti che terranno lontana la cattiva sorte nel 2022 e ci aiuteranno in amore e negli affari.

Ecco i segni zodiacali che potrebbero far faville in amore, essere fortunati e fare soldi nel nuovo anno

Il 2022 regalerà ai Sagittario una valanga di occasioni fortunate in famiglia, in amore e sul lavoro. E ci sarà denaro in arrivo. Ci attendono all’orizzonte nuovi progetti di vita e cambiamenti radicali. Proseguiremo il nostro cammino sereni grazie a 3 oggetti da avere assolutamente nel nuovo anno per aumentare il favore delle stelle.

L’artiglio del leone è il primo amuleto che non può mancare. Questo ci dà coraggio e forza, se lo portiamo sempre con noi. Ci aiuterà a osare in amore e sul lavoro con coraggio e grinta lungo il cammino.

Altro amuleto, di cui non possiamo far a meno, è il quadrifoglio. Come anomalia rara in natura, è un potentissimo portafortuna. Ogni foglia è caratterizzata da un proprio significato: speranza, fede, amore, fortuna. Dunque, se abbiamo con noi un quadrifoglio come ciondolo o tatuaggio, ci aiuterà a combattere la cattiva sorte e a potenziare la fortuna. Ci guiderà, inoltre, alla ricerca di un nuovo amore o verso la conferma effettiva di quello che stiamo vivendo.

Tra ostilità e ignoto

Lo Scorpione dovrà far affidamento nel nuovo anno sulla punta di lancia. Infatti, una punta di lancia come ciondolo ci darà forza per combattere contro le ostilità che incontreremo durante il nostro cammino. Questo simbolo sarà il nostro scudo protettivo per combattere le difficoltà che la vita può presentarci e per conquistare nuove occasioni. Sarà l’arma in più per attirare a noi l’amore tanto desiderato e la fortuna sul lavoro.

Anche i Pesci saranno chiamati a lottare con sapienza. La civetta, in questo senso, rappresenta la compagna ideale per sconfiggere l’ignoto. Ci attendono amore, passione e nuove occasioni lavorative all’orizzonte. Grazie a questo oggetto, valuteremo con maggiore precisione la realtà che ci circonda, affrontando al meglio gli ostacoli che possiamo incontrare durante il cammino.

Dunque, ecco i segni zodiacali che potrebbero far faville in amore, essere fortunati e fare soldi nel nuovo anno. Questi oggetti portafortuna ci assisteranno durante il corso della nostra quotidianità contro la cattiva sorte, guidandoci verso nuove e possibili buone occasioni.

