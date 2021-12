Lo spezzatino è uno dei piatti prediletti degli italiani. Si può ben dire che è un classico della cucina italiana, allo stesso tempo nutriente e gustoso. In genere si utilizzano patate con carne di manzo oppure vitello, ma anche pollo a volte. Allora ecco carne, pentola e patate migliori per rendere uno spezzatino tenerissimo e dal sapore avvolgente.

La cucina italiana è una delle più varie del Mondo. Sono tanti i segreti sulle ricette e i trucchi che si adottano. Oltre alla qualità dei prodotti, anche gli utensili sono importanti. Molti, ad esempio, ignorano che non è la stessa cosa cuocere il dolce con uno stampo scuro oppure chiaro.

Se poi passiamo dai dolci ai primi piatti, allora scopriremo i 5 segreti per fare degli gnocchi di patate morbidi al punto giusto.

Parlando di patate, un’altra ricetta top della cucina italiana oltre agli gnocchi è lo spezzatino.

Per un buon spezzatino si parte dalla carne di manzo o di vitello. A differenza di preparazioni più prelibate, si sceglie un taglio meno pregiato, ma più gustoso. Possiamo così domandare al beccaio di fiducia un taglio di Tenerone o Reale, che appartiene al collo del manzo. È un taglio ricco di tessuto connettivo, perciò si adatta alle cotture lente, proprio come lo spezzatino richiede.

Si può utilizzare anche il taglio della spalla, detto Girello, di buona qualità e di prezzo non elevato. Altri due tagli adatti sono la Pancia o anche la Gallinella. Quest’ultima è un taglio più pregiato della gamba, che si presta bene per le preparazioni in umido, come appunto lo spezzatino.

Per una carne tenera

Per avere una carne tenera, il segreto è nel tipo di cottura. Gli ingredienti vanno cotti lentamente a fiamma bassa e per molto tempo. Prima si cuoce la carne e negli ultimi 30 minuti si aggiungono le patate. Le patate migliori per lo spezzatino sono quelle a pasta gialla, che tengono meglio la cottura.

La pentola da spezzatino

Passando agli utensili, il tipo di pentola gioca un ruolo importante. Certamente è inadeguata la pentola a fondo inaderente. Come è noto, questo tipo di pentole e padelle sono inadatte alle cotture lunghe.

Una pentola per lo spezzatino certamente è quelle in acciaio, anche se non è la migliore. Lo spezzatino è un piatto che richiede una cottura lunga e lenta di fiamma. Ora, l’acciaio rischia con questo tipo di cottura di incollare al fondo e bruciacchiare gli ingredienti. Questo metallo, infatti, trasmette velocemente il calore ai cibi che toccano il fondo. Bisogna perciò avere l’accortezza di girare ogni tanto col cucchiaio di legno.

La pentola ideale per lo spezzatino è la ghisa. Un materiale che si riscalda lentamente, ma che una volta raggiunta la temperatura richiesta, la tiene bene e in modo uniforme. I cibi non si attaccano e vengono cotti perfettamente.

Con carne e patate giuste lo spezzatino sarà gustoso. Con la pentola adatta sarà ben cotto uniformemente e con la cottura lenta la carne si taglierà con un grissino.