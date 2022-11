Interessante come si potrebbe alzare subito la pressione e cosa mangiare a pranzo o colazione

Pressione alta o bassa, diabete, colesterolo e tanto altro potrebbero essere controllati anche con l’alimentazione. Quando ci sediamo a tavola dobbiamo pensare che in qualche modo possiamo controllare la nostra salute attraverso il cibo. C’è chi sottovaluta molto questa cosa, ma in realtà è importantissima. Soffermandoci sulla pressione, vedremo come poterla controllare mangiando determinati alimenti piuttosto che altri.

Quali potrebbero essere i sintomi della pressione bassa?

Possiamo dire che la pressione bassa è un sintomo molto diffuso. Ne sentiamo parlare spesso d’estate, in quanto con il caldo tenderebbe ad abbassarsi. Tra i vari sintomi che si accusano ci potrebbero essere:

stanchezza;

capogiri;

visione offuscata;

confusione;

nausea.

Spesso dipende anche da fattori genetici. Se in famiglia c’è qualcuno che ne soffre è probabile che derivi da quello.

Perché si abbassa la pressione con il caldo?

Solitamente l’abbassamento della pressione avviene quando il corpo è disidratato. Di conseguenza, soprattutto pensando al caldo estivo, perdiamo molti liquidi quando sudiamo. Il corpo, sudando, si disidrata e quindi possono capitare fenomeni di abbassamento della pressione. Inoltre, si ha anche la perdita di sali minerali e anche questo contribuisce.

Interessante come si potrebbe alzare subito la pressione attraverso l’alimentazione

Abbiamo detto però che l’alimentazione anche in questi casi ci può aiutare. Affidiamoci ai consigli dei medici o di un nutrizionista e cerchiamo la soluzione più adatta a noi. Quando si abbassa la pressione può anche capitare di avere un po’ di nausea. Di conseguenza, andare a mangiare qualcosa potrebbe darci fastidio, ma dobbiamo resistere.

Gli alimenti che sarebbero consigliati

Senza dubbio dobbiamo scegliere alimenti ricchi di potassio. Via libera quindi a banane, kiwi, ananas e verdura a foglia verde. Si possono mangiare anche frutta secca e disidratata. Quest’ultima sarà ricca di zuccheri, utili per reintegrarli. Non solo il potassio, anche il magnesio è un valido aiuto in questi casi. Possiamo scegliere quindi:

cioccolato fondente;

avocado;

legumi;

cereali.

Un alimento super consigliato per tenere a bada la pressione è la liquirizia. Ma non solo, anche il tè verde e la barbabietola. In caso di pressione bassa, ovviamente non bisogna abbuffarsi di cibi dolci e calorici. Infatti, se esagerassimo potremmo avere l’effetto opposto. Basta il giusto per potersi riprendere con tranquillità. Inoltre è meglio mangiare una banana piuttosto che una brioche confezionata ricca di zuccheri e conservanti.

Quando si può considerare bassa la pressione?

Possiamo fare un cenno per quanto riguarda i valori. Ovviamente bisogna sempre confrontarsi con un medico. Ognuno di noi può avere un valore di pressione diverso per alcune problematiche specifiche. Ciò che andremo a vedere sono valori di linea generale. Se si ha un valore di pressione bassa tra i 60 e 90 mmHg, allora si tratta di ipotensione lieve. Quando invece la pressione inizia a scendere al di sotto dei 50 mmHg, allora può considerarsi grave.

In questi casi è necessario contattare immediatamente il medico per confrontarsi e capire le cause. Non bisogna assolutamente allarmarsi. Se si è in una stanza dove fa tanto caldo è consigliabile spostarsi in una più arieggiata. Inoltre consumare uno dei cibi che abbiamo elencato prima potrebbe essere di grande aiuto. Quindi è interessante come si potrebbe alzare subito la pressione grazie a tutti questi consigli.