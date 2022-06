I dolci al cucchiaio sono i preferiti dell’estate. Freddi e deliziosi possono sostituire il gelato nelle pause golose o a fine pasto. Se poi sono anche light mettono tutti d’accordo e non ci appesantiscono nelle calde giornate estive. Possiamo mangiarli a colazione o a merenda oppure preparali come dessert per una cena tra amici. La nostra tradizione culinaria, che è molto ricca, ci mette a disposizione un ampio ricettario. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Splendide mousse al limone o creme al caffè si possono preparare con molta facilità e anche senza avere particolare abilità in cucina.

Negli ultimi anni poi c’è stata una rivisitazione delle ricette classiche per renderle più leggere e per adeguarle alle richieste di chi è a dieta. In estate, soprattutto, anche chi non ha particolari problemi di peso preferisce un’alimentazione light per affrontare meglio il caldo. Sono stati proprio i grandi chef a rielaborare le ricette per alleggerirle senza togliere nulla in termini di bontà. Sono nate preparazioni delicate ma gustosissime dove lo yogurt sostituisce la panna e lo zucchero diminuisce nelle quantità. Ma dove poche regole di preparazione e la qualità della materia prima garantiscono il risultato. E poi non mancano gli aromi che arricchiscono con delicatezza le preparazioni. Oggi con gli Esperti di cucina della Redazione abbiamo scelto un dolce al cucchiaio che ha tutte queste caratteristiche. Non ci resta che metterci all’opera.

Tutti ameranno questo golosissimo dolce al cucchiaio da fare in casa velocemente con 3 ingredienti e solo 72 calorie

Ingredienti:

1 tazzina di caffè espresso;

200 g di yogurt greco;

2 cucchiaini di zucchero.

Preparazione

Realizzare questo dolce al cucchiaio è veramente un gioco da ragazzi. È semplicissimo e super veloce. Basta versare lo zucchero in un tegamino con una piccola quantità di acqua, quella sufficiente per farlo sciogliere. Mettiamo su fuoco moderato e mescoliamo finché lo zucchero non si sarà completamente sciolto. Ora aggiungiamo la tazzina di caffè e lasciamo ancora sul fuoco per mezzo minuto. Spegniamo i fornelli e aggiungiamo lo yogurt greco. Amalgamiamo il composto per renderlo liscio ed omogeneo. Ora poniamo il nostro dolce in frigorifero per almeno 3 ore per fargli avere la giusta compattezza.

Quando avrà raggiunto la consistenza desiderata possiamo servirlo in coppette singole e decorare con chicchi di caffè. In alternativa potremmo aggiungere una spolverata di cacao amaro come per il tiramisù. Inoltre per rendere il nostro dessert più sfizioso potremmo decorarlo con delle piccole meringhe o delle pepite di cioccolato bianco. Tutti ameranno questo golosissimo dolce al cucchiaio.

