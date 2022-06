Ecco altre 3 cose da evitare come la peste prima di sposarsi per non rischiare infortuni e malumori

Il giorno più romantico di tutta la vita è finalmente arrivato e non vediamo l’ora di trovarci davanti all’altare con il bouquet tra le mani.

I preparativi vanno avanti già da tempo e abbiamo organizzato ogni cosa nei minimi dettagli. Dalla funzione alla cerimonia, ogni momento della giornata va gestito nel migliore nei modi e si organizza nei minimi dettagli. Nessuna interferenza, pensiamo, dovrà e potrà arrivare all’improvviso, non possiamo permettercelo.

Tuttavia, oltre ai possibili imprevisti, qualcosa potrebbe andare storto anche per dei nostri errori di valutazione. Dei semplici gesti che possono destare dei problemi e compromettere la nostra tranquillità (e integrità fisica) nel giorno delle nozze.

In un precedente articolo abbiamo parlato di 5 cose da evitare pochi giorni prima del matrimonio, tra cui le famosissime diete lampo. Anche un nuovo taglio di capelli o un nuovo colore, così come la mancanza di sonno prolungata rientrano nell’elenco. Oggi, vogliamo aggiungere altre 3 attività apparentemente innocue ma che possono rivelarsi molto noiose se si è in procinto di sposarsi.

Vediamo di cosa si tratta e quali conseguenze fastidiose apporterebbero.

Ecco altre 3 cose da evitare come la peste prima di sposarsi per non rischiare malumori e figuracce

Iniziamo dalla cura del fisico, che in certi casi potrebbe trasformarsi dall’essere una “cura” all’esatto opposto. Difatti, molte donne desiderano arrivare all’altare in forma smagliante e, per farlo, si sottopongono ad allenamenti estenuanti. Niente di più sbagliato, non solo perché si rischia di dimagrire eccessivamente ma anche per un altro motivo spesso sottovalutato: gli infortuni. Allenamenti frequenti e pesanti possono rivelarsi fatali, specialmente se il nostro corpo non è abituato. Crampi, contratture e distorsioni sono da tenere più lontano possibile nei giorni pre-matrimoniali.

Passiamo all’abbronzatura, pallino di tutti e tutte ogni volta che spunta il primo sole. Stare spaparanzati sul lettino è rilassante e regala un colorito mozzafiato, ma occhio a non esagerare. Intere giornate al mare con tanto di abbronzante potrebbero nuocere alla pelle e provocare la comparsa di antiestetici segni o addirittura reazioni allergiche. E poi, pensiamo ai segni del costume con l’abito bianco. Beh, diciamo che non farebbero un bellissimo effetto. Passiamo ora ad un gesto che non riguarda il corpo e l’aspetto fisico, ma la nostra mente.

Il controllo ossessivo

Ci riferiamo al controllo ossessivo del meteo, da evitare assolutamente per non incorrere in quella che conosciamo comunemente come profezia che si autoavvera. Non solo, ma rischiamo di stressarci tantissimo e di arrivare il giorno delle nozze impaurite e nervose.

Anche cercare di tenere il controllo su tutta l’organizzazione rischia di trasformarsi in una vera e propria ossessione. Rischiamo così di trasformare il periodo più bello della nostra vita in quello più stressante degli ultimi tempi. Non possiamo tenere alta l’attenzione su ogni cosa e forse, in fondo, non è neppure così male.

Ecco altre 3 cose evitare e da non fare prima del grande giorno per arrivare in salute, serene e goderci appieno questo momento fantastico.

Lettura consigliata

