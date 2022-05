Difficile resistere a questa freschissima crema di ricotta al caffè fatta con solo 4 ingredienti, senza cottura, né panna né uova

Voglia di dolce? A volte sentiamo la necessità di concederci qualche bontà. E allora con pochissimi ingredienti e in pochi minuti possiamo preparare una crema buonissima e di facile esecuzione. A volte pensiamo che preparare un dessert in casa richieda tempo e particolari abilità in cucina. Per alcuni dolci questo è vero. Ma ce ne sono degli altri semplicissimi che non richiedono tempo né particolare bravura.

Infatti bastano ricotta, zucchero, latte e caffè per preparare una mousse delicata e morbidissima. Possiamo servirla alla fine del pranzo della domenica, dopo cena oppure mangiarla come spuntino.

Un dessert semplice e veloce

La crema di ricotta al caffè è facile e veloce ma dobbiamo prepararla in anticipo perché deve riposare in frigorifero per circa 4 ore. Per la buona riuscita della mousse è importante la qualità della materia prima. La ricotta deve essere freschissima e di buona qualità.

Ingredienti:

250 g di ricotta;

40 g di zucchero;

20 g di latte;

60 g di caffè non zuccherato;

chicchi di caffè per decorare.

Preparare questa crema alla ricotta è molto semplice. In una ciotola versiamo la ricotta e lo zucchero e amalgamiamo con le fruste elettriche. Poi aggiungiamo il latte freddo e continuiamo a montare fino ad avere un composto liscio ed omogeneo. Infine versiamo il caffè e mescoliamo ancora un po’. A questo punto la crema è pronta e possiamo versarla in 4 coppette o piccoli bicchieri. Poniamo in frigorifero per circa 4 ore. Al momento di servire decoriamo con chicchi di caffè o, se vogliamo una vera delizia, con chicchi di caffè al cioccolato.

Possiamo arricchire la preparazione in vari modi. Per esempio sbriciolare dei biscotti secchi di pasta frolla sul fondo delle coppe prima di versare la crema.

Invece per un dessert più goloso possiamo arricchire la crema con una salsa al cioccolato fondente oppure con una crema di nocciola al cioccolato tipo nutella. Andrebbero bene anche delle gocce di cioccolato fondente. Infine potremmo aggiungere del liquore durante la preparazione. Con la ricotta si sposa bene il rum, ad esempio.

Ma si tratta di una preparazione molto versatile che si può arricchire secondo il proprio gusto. Oppure si può gustare semplicemente nella versione base, semplice e delicata. Anche così è difficile resistere a questa freschissima crema di ricotta, la vera bontà dell’estate.

