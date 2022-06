Siamo abituati a temere il moto retrogrado dei pianeti, soprattutto quando si tratta del famigerato Saturno, che causa disastri di ogni tipo. Eppure, i corpi celesti che si muovono a ritroso possono addirittura portare fortuna! È proprio quello che succederà a giugno.

Un periodo significativo per l’Acquario e altri tre segni zodiacali

Saturno è il pianeta che in astrologia rappresenta il maestro severo. Simboleggia infatti i limiti, gli impegni, il duro lavoro, le regole, il controllo. A partire dal 4 giugno, questo corpo celeste comincerà il proprio moto retrogrado, che continuerà per i prossimi quattro mesi e mezzo. C’è un segno zodiacale in particolare che sentirà gli effetti di Saturno retrogrado: l’Acquario. Infatti, il pianeta si muoverà a ritroso proprio nello spicchio di cielo dell’Acquario. Ma anche gli altri tre segni fissi, ossia Toro, Leone e Scorpione, avvertiranno dei cambiamenti. Ma quali?

Il moto retrogrado di Saturno porta con sé la necessità di riflettere su alcuni aspetti fondamentali della propria vita, in particolare quelli legati agli impegni: la carriera, le relazioni, i soldi, etc. Vediamo dunque come sfruttare al meglio questa opportunità, uscendone più sereni.

Addio sofferenze, l’oroscopo di giugno regala cambiamenti importanti all’Acquario ma anche spensieratezza per tutti grazie a Saturno retrogrado

Quando Saturno retrogrado si fa sentire, è il momento di smetterla di andare avanti per inerzia o per abitudine. Piuttosto, bisogna guardare alle lezioni che abbiamo imparato in passato e chiederci quali dei nostri impegni ci rendono sereni (e quali, invece, hanno l’effetto contrario). Tutto questo può far paura, eppure si tratta di una splendida opportunità per prendersi cura di sé stessi e fare dei cambiamenti importanti.

Ma l’influenza di Saturno retrogrado non significa solo riflessione. Si tratta anche di un momento di pausa dalle responsabilità, dagli impegni, dalla ricerca della perfezione. Questo ben meritato riposo non potrebbe arrivare in un momento migliore: le ultime settimane sono state un periodaccio, soprattutto per colpa di Mercurio retrogrado. Ma il 3 giugno, finalmente, Mercurio torna diretto, e le cose ricominciano a filare per il verso giusto. In più, Saturno porta un po’ di spensieratezza e leggerezza a tutti i segni zodiacali. Insomma, addio sofferenze, l’oroscopo di giugno regala cambiamenti e serenità, giusto in tempo per cominciare l’estate col piede giusto. Se a questo aggiungiamo che giugno sarà il mese perfetto per trovare l’amore vero e duraturo, ci aspetta davvero un’estate eccezionale!

