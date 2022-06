Questo è un momento dell’anno in cui la natura è molto generosa con i suoi doni. Ci sono frutti buoni e prelibati, come le fragole e le ciliegie e verdure sfiziose e nutrienti come le zucchine e i fagiolini. Vitamine e minerali a portata di mano in alimenti deliziosi che dovremmo introdurre nella nostra dieta tutti i giorni. Gli esperti raccomandano le famose 5 porzioni di frutta e verdura per proteggere la nostra salute e prevenire le malattie e l’invecchiamento.

Un cibo antistress

Oggi parleremo dei fagiolini che da poco hanno fatto la loro comparsa nei reparti di frutta e verdura per rimanerci fino a settembre. Sono gustosi, salutari e preziosi per la nostra salute. Sono ricchi di fibre e favoriscono il transito intestinale contrastando la stitichezza. Ma sono anche un cibo antistress perché contengono la vitamina B6 che favorisce il buonumore e il sonno e combatte l’affaticamento. La vitamina B6 è responsabile della produzione della serotonina, l’ormone della felicità. Sono inoltre una preziosa fonte di antiossidanti che contrastano l’invecchiamento cellulare. Che dire di più? Sono tanti i buoni motivi per mangiarli abitualmente. Ma come cucinarli?

Non lessati né col pomodoro ecco come avere fagiolini croccanti e morbidi per un contorno estivo leggero e gustoso

Di solito i fagiolini si consumano semplicemente lessati e conditi con olio, aglio, prezzemolo e aceto o succo di limone. Oppure si cucinano in padella con il pomodoro. Sono un contorno semplice ma veramente gustoso e light. Non dimentichiamo che i fagiolini hanno solo 31 calorie per 100 grammi di prodotto. Però a volte siamo stanchi di mangiare sempre le stesse cose e abbiamo voglia di fagiolini non lessati né col pomodoro ma più sfiziosi.

Allora possiamo preparare i fagiolini al forno. Si tratta di un piatto semplice e veloce ma squisito.

Questi sono gli ingredienti:

250 g di fagiolini;

50 g di pangrattato;

25 g di Parmigiano grattugiato;

sale q.b.;

olio EVO q.b.

Pulire e lavare accuratamente i fagiolini. Lessarli per circa 15 minuti in acqua bollente salata e sgocciolarli bene. Ora è sufficiente prendere una pirofila e rivestirla di carta da forno. Sul fondo cospargere un velo sottile di pangrattato e di Parmigiano grattugiato. Disporre uno strato di fagiolini e continuare alternando strati di verdura con formaggio e pangrattato. Condire con olio extravergine di oliva e far cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti. Se usiamo i fagiolini congelati possiamo accorciare i tempi di preparazione perché non dobbiamo pulirli e possiamo lessarli in meno tempo, quello indicato sulla confezione.

