Tutte sono impazzite per queste borse bellissime da indossare orgogliosamente durante l’estate anche a 50 anni

Borse piccole ma capienti da utilizzare la sera ma anche per il lavoro abbinate ad una tote in tela. Eleganti e alla moda, sono davvero perfette per essere portate a qualsiasi età, anche a 50 e 60 anni.

Le mini bag sono le borse dell’estate. Borse piccole ed essenziali indossate dalle più famose influencer e destinate a catturare anche il nostro cuore. Si possono indossare con qualsiasi outfit, da quelli eleganti a quelli da ufficio. Per l’estate possiamo scegliere quelle super colorate, magari optando per un investimento durevole nel tempo. La brutta notizia, infatti, è che le mini più richieste sono molto costose. Spesso si crede che il costo sia dato dalle dimensioni della borsa scelta, ebbene non è così, dal momento che anche le più piccole hanno costi non indifferenti. Ma come si indossano queste borse per ricreare outfit da urlo? Non è difficile come potrebbe sembrare.

Tutte sono impazzite per queste borse bellissime

Portare le minibag con dinsinvoltura è il segreto per riuscire a fare colpo. In un contesto elegante si potranno indossare a spalla o come clutch rimuovendo la tracolla, quando possibile. Bello il contrasto di colori, ad esempio un vestito super colorato abbinato ad una borsa color cammello. Chi predilige i colori sobri ma non vuole rinunciare ai trend, potrà abbinare un paio di classici jeans ad una camicia e una mini bag blu elettrico o fucsia. Non si passerà inosservati.

Per il lavoro si consiglia di munirsi di una borsa in tela utile per portarsi dietro tutto il necessario. Un altro abbinamento visto sui social è quello della minibag a tracolla insieme ad un outfit sportivo, shorts in tuta o, per l’inverno, la tuta da ginnastica.

Cosa comprare

Tra le mini bag spiccano quelle di lusso, da Jacquemus a Zanellato. Ma vediamo con calma quali sono le mini bag più apprezzate in assoluto e, soprattutto, valutiamo quelle che possiamo trovare scontate. Molto interessante e dal prezzo abbordabile la Longchamp La Pliage LGP a 150 euro. Sempre del medesimo marchio francese la borsa a rete Le Pliage Filet XS a 80 euro oppure la S Box-Trot a 460 euro. Su questi prezzi, poi, non perdiamo la Postina baby di Zanellato in denim a 385 euro.

Tra le mini tote scontate ne troviamo da Zara da 23 a 16 euro, in alternativa quelle con stampa coccodrillo da 90 a 50 euro. Ottima la Trussardi Valda a 80 euro, da 160 euro. Ancora, la Steve Madden di colore giallo fluo a meno di 80 euro. Ecco perché tutte sono impazzite per queste borse bellissime che si possono sfoggiare in ogni occasione. Inoltre, queste borse si potranno anche acquistare vintage o usate su siti come Vestiaire Collective.