Il miglior olio per friggere e il più sano? Ecco le 3 sorprese che non ti aspetti!

Tutti noi usiamo l’olio in cucina. Lo utilizziamo per condire le insalate, i secondi piatti e per decine e decine di ricette. Ma conosciamo davvero le sue caratteristiche? E sappiamo le differenze tra i vari olio e quali sono i migliori per cucinare e per mangiare sano? Proviamo a scoprirlo.

Olio, sale, pepe, spezie e odori. Non è una lista della spesa. È l’elenco di condimenti che tutti abbiamo in casa e che rendono la cucina italiana davvero straordinaria. Condimenti che, però, non sono tutti uguali e andrebbero conosciuti meglio se volessimo mangiare sempre sano. Tutti sappiamo che troppo sale fa male e come sostituirlo nei cibi e nelle varie insalate. Ma che dire dell’olio? Conosciamo il miglior olio per friggere e il più sano? È il momento di conoscere le differenze tra i vari oli e scoprire quali non possono mancare nella nostra dispensa.

Altro che olio di semi di girasole: ecco con cosa dovremmo friggere

Essere consapevoli delle proprietà degli alimenti è davvero fondamentale per la salute. Un discorso valido sia per cibi come la carne, sia per i condimenti che usiamo per dargli sapore. Ad esempio, uno dei falsi miti che circolano in cucina è che non si possa friggere senza olio di semi di arachidi o di girasole.

Molti studi scientifici contraddicono questo assunto. In realtà il miglior olio per friggere è l’insospettabile olio d’oliva. I motivi? Quello d’oliva resiste meglio al calore e alle temperature alte. In più, sembra essere quello che conserva meglio il sapore e che perde la minore quantità di proprietà nutrizionali.

Le poco conosciute proprietà dell’olio di mais

Negli scaffali dei supermercati ci sono moltissimi oli diversi. Uno dei meno conosciuti e acquistati è l’olio di mais. Ed è un errore a cui dovremmo rimediare in fretta. L’olio di mais contiene una notevole quantità di utilissimi Omega 6 e Omega 9.

A questi si aggiunge un’elevata concentrazione di Vitamina E, fondamentale per proteggere la pelle, soprattutto in estate. Vogliamo inserirlo nella dieta? Grazie al suo sapore molto dolce è perfetto per la preparazione di dessert leggeri o per dare un tocco di classe alle insalate fredde.

Il miglior olio per friggere e il più sano? Corriamo a comprare l’olio di semi di canapa

Le proprietà positive di un olio vengono spesso parametrate sul rapporto tra Omega 3 e Omega 6, che dovrebbe essere di 3 a 1. Ebbene, c’è un olio che rispetta alla perfezione questa proporzione. Stiamo parlando del troppo sottovalutato olio di semi di canapa. Per fortuna oggi possiamo trovarlo facilmente in commercio. Come utilizzarlo?

Rigorosamente crudo per non perdere le sue proprietà e come condimento per le verdure o per le zuppe fredde. Ha un sapore che ricorda alla lontana quello delle nocciole e potrebbe davvero far innamorare il palato.