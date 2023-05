Iconico e anni 2000 il top a fascia è pronto a tornare come ci hanno anticipato Chiara Ferragni e Bella Hadid

L’estate è alle porte e, al posto della classica canottiera, potremo sbizzarrirci con i top a fascia dai mille colori che stanno tornando prepotentemente una auge. Le celebrities li hanno già indossati, ora tocca a noi.

Ogni tanto ritornano, nella moda come nella vita. Tra i capi che hanno fatto nuovamente capolino nei negozi di abbigliamento troviamo i jeans a vita bassa ma anche altri capi che andavano molto di moda all’inizio degli anni 2000. Chi c’era ricorderà gli outfit stratificati ma anche le ballerine e i top a fascia. Proprio di questi si vuole trattare oggi. I top a fascia stanno, infatti, tornando pronti ad invadere le strade durante l’imminente stagione estiva. Il ritorno è confermato da influencer e celebrità che si sono fatte paparazzare mentre indossavano proprio questo capo. Dall’onnipresente Chiara Ferragni a Elsa Hoks e Bella Hadid sono davvero tante le celebrities che hanno scelto questo capo.

Iconico e anni 2000 il top a fascia davvero l’alternativa migliore alla canottiera

Il top a fascia sarà il sostituto ideale delle canotte, per chi lo vorrà. Versatile e comodo potrà essere indossato sia di giorno che di sera, colorato o dai colori neutri. Sono top che stanno bene indossati con un paio di jeans a vita alta ma anche bassa, per equilibrare meglio la figura preferibile sceglierli con gamba larga. Oltre ai jeans possiamo abbinare il top a fascia ad una gonna mini, media o lunga a seconda dell’occasione.

Si sarà capito che è un capo davvero versatile che sta bene a tutte, sarà necessario scegliere il modello più adatto alla propria fisicità. Il top a fascia è ideale sui fisici asciutti caratterizzati da poco seno e sottili nella parte superiore. Le donne con il seno prosperoso, invece, potranno scegliere top meno fascianti e più adatti a sostenere il seno.

Cosa comprare

Si potranno trovare questi top a fascia nei negozi di fast fashion ma anche in quelli di intimo come Intimissimi o Tezenis. Da Zara troveremo top di colore verde a circa 26 euro, ancora un top in organza perfetto anche per la sera a circa 18 euro, stesso prezzo anche per quello in tulle colorato.

Da scegliere anche in nero alla medesima cifra. Tra i top a fascia crop troviamo quelli di Intimissimi a circa 16 euro mentre quelli di Tezenis a circa 8 euro. Per chi vuole spendere di meno segnaliamo il top di Terranova a circa 10 euro. Iconico e anni 2000 il top a fascia potrà essere indossato in molte occasioni, da quelle serali al giorno.