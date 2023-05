Ecco dove comprare borse vintage o usate oltre che su Vestiaire Collective su Instagram senza avere brutte sorprese

Comprare borse vintage o, in generale, usate fa bene all’ambiente e fa bene anche al nostro portafoglio. Ma per farlo bisogna fare molta attenzione per non in brutte sorprese.

Tra gli accessori più desiderati in assoluto dalle donne troviamo le borse. In molte ne possiedono decine mentre altre le collezionano addirittura. Un oggetto che da utile si è trasformato in vero e proprio accessorio. Tra borse di lusso nuove o vintage a quelle da acquistare da Zara o negozi simili non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Perfette per essere abbinate a qualsiasi look, dai più ai meno informali.

Chi ama le borse di lusso sa quanto siano aumentati i prezzi e quanto possano costare. La soluzione potrebbe rivelarsi l’usato da acquistare su siti come Vestiaire Collective. Gli esperti sconsigliano di acquistare articoli di lusso su siti di annunci tradizionali, perchè il rischio di incappare in raggiri potrebbe essere maggiore. Oltre a Vestiaire anche alcuni venditori su Instagram potrebbero fare al caso nostro. Ma, andando con ordine, cerchiamo di capire quali sono i dettagli da tenere in conto quando si compra vintage e, poi, a chi affidarsi per essere sicuri della qualità della merce.

Ecco dove comprare borse vintage o usate

Quando si decide di comprare una borsa su Vestiaire Collective sarà bene fare attenzione all’annuncio prescelto. Oltre a visionare attentamente le fotografie caricate dal venditore se ne potranno chiedere altre. Specialmente se quelle disponibili non riescono a soddisfare la nostra sete di conoscenza. Quando ci si imbatte in una borsa dal prezzo molto inferiore rispetto al retail, invece di mettere mano alla carta di credito cerchiamo di capirne il motivo. La borsa in questione, infatti, potrebbe essere danneggiata oppure un falso.

Dal momento che acquistare falsi è un reato sarebbe bene accertarsi della qualità della borsa. In rari casi il venditore vuole davvero sbarazzarsi dell’oggetto che sceglie di vendere per necessità di fare spazio in casa o per liberarsi di oggetti evocativi di brutti ricordi. E poi in ogni caso, una volta fatta la scelta si consiglia di pagare una somma aggiuntiva per inviare la borsa ai controlli di Vestiaire. In questo modo si avrà quasi la certezza di aver acquistato un prodotto valido. Questo è il metodo di acquisto “fai da te “ che permetterà, a chi ha un po’ di occhio, di portarsi a casa borse favolose a prezzi davvero competitivi. Ma, come fare se non si conosce la materia e se non ci si fida delle proprie capacità? In questo caso l’unica è affidarsi a rivenditori fidati, alcuni presenti anche su Instagram.

Dove comprare su Instagram

Tra i rivenditori che più stanno spopolando grazie alla loro affidabilità, competenza e gentilezza troviamo Selvaggia May. Una giovanissima ragazza che entra nel mondo delle borse di lusso una decina di anni fa approdando prima su Depop e, solo in seguito, su Instagram. Acquistare da lei un’esperienza unica, ogni settimana propone nuove borse che lei stessa acquista da privati. Scegliendo di comprare da lei avremo la certezza di accaparrarci una vera chicca, senza sorprese riguardo alla qualità, alle condizioni e alla originalità del prodotto. Propone i suoi articoli su Instagram ma la vendita vera e propria avverrà sul suo shop online. Ecco dove comprare borse vintage o usate senza cadere in brutte sorprese.