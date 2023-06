La nail art alla moda per l’estate 2023 arriva dal Giappone ed è perfetta per le unghie corte

Se ami sfoggiare manicure modaiole, non puoi non conoscere la tendenza nail art più cool dell’estate 2023. Corri a leggere per scoprire di cosa si tratta!

Sebbene il clima dica altro, possiamo dire di essere ormai in estate. Si è infatti appena conclusa la prima settimana di giugno, il mese che dà il benvenuto alla stagione estiva. Per quanto riguarda la moda, l’estate 2023 vede felici ritorni del passato. Sappiamo bene, però, che la moda coinvolge tutti i settori, e non solo l’abbigliamento. In questo articolo ci concentreremo sulle unghie. Nello specifico andremo a rivelarvi quale sarebbe la nail art alla moda per l’estate 2023.

Come spiegheremo tra breve, la tendenza unghie del momento arriva da molto lontano. In “terra nostrana”, alcune settimane fa, già alcune Vip e starlette hanno avuto modo di sfoggiare manicure trendy. Ma se volete essere veramente cool, continuate a leggere e seguite l’esempio delle giovani nipponiche.

L’affascinante popolo giapponese

In genere, quando si pensa al Giappone, si pensa ad un popolo molto rigido e rigoroso, rispettoso delle regole e dalla mentalità, per così dire, “quadrata”. In realtà, i giapponesi hanno anche un’altra faccia. Quella che, in qualche modo, va a sovvertire radicalmente quella rigida e compassata.

Basti solo pensare ai cosplayers, ovvero coloro che sono così tanto appassionati di un certo personaggio, da immedesimarsi in esso al punto da indossare appositi costumi e agire esattamente come farebbe il loro beniamino.

La nail art alla moda per l’estate 2023 proviene dal Paese del Sol Levante

La premessa appena fatta è molto importante perché ci servirà per dare una spiegazione alla manicure che sta spopolando nell’Estremo Oriente. La nail art dell’estate è infatti piuttosto estrosa e un po’ appariscente. Si chiama uruuru nail art. In pratica si tratta di unghie cangianti ed iridescenti che traggono ispirazione dall’effetto dell’aurora boreale. Su una base trasparente, o al massimo bianca o lilla, vengono creati riflessi arcobaleno nelle sfumature fredde: rosa, verde, azzurro e viola.

Ricreare questo effetto non è proprio facile. L’ideale è affidarsi ad una nail art professionista. I riflessi cangianti, infatti, si ottengono stendendo sopra ad una base di gel trasparente, un foglio di foil molto sottile, effetto arcobaleno. Questo va a sua volta fissato con una nuova colata di gel trasparente piuttosto generosa. Infine, si ripassa l’unghia con un sottile strato di top coat.

Meglio le unghie corte o lunghe?

Per ottenere una manicure uruuru come si deve, le unghie devono essere piuttosto spesse e bombate. Queste caratteristiche permettono di far risaltare l’effetto cangiante, luminoso e iridescente. Il risultato cromatico non passa di certo inosservato e, a dirla tutta, è anche po’ kitsch. Per questo motivo, è bene non esagerare e limitarsi quindi a unghie corte, tonde o squadrate, a seconda della preferenza personale.

Chi invece volesse osare, può aggiungere un tocco di glitter o dei micro brillantini da applicare seguendo la lunetta dell’unghia. In alternativa, è anche possibile eseguire la uruuru manicure su una base molto scura, tipo blu notte, viola scuro o addirittura nero. In questo caso, però, anziché l’effetto “bolle di sapone”, si otterrà l’effetto “metallo sciolto”. Indicato sulle carnagioni più chiare.