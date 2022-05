Non è possibile dire che l’estate stia entrando in punta di piedi se consideriamo le temperature degli ultimi giorni. Dunque, inizia la corsa al perfetto outfit estivo con cui non patire il caldo asfissiante. Così, come inizia la ricerca della perfetta manicure con cui dare il benvenuto all’estate. Per abbellire la mano spesso non basta scegliere la forma corta o lunga giusta in base alle dita, ma anche puntare sulla Nail Art vincente. Le manicure colorate hanno sicuramente un posto d’onore nei mesi a venire, rispetto a colori più tenui come il bianco latte o il rosa antico.

Dopo il Very Peri, il colore dell’anno Pantone con cui stupire tutti, arriva una tendenza che non bisogna assolutamente perdersi.

Una tinta pastello e pop allo stesso tempo

Le amanti del rosso sulle unghie potrebbero preferire questo colore nuovo di zecca per la primavera-estate 2022. Siamo davanti a un perfetto mix tra rosso e blu, perché si tratta di una tonalità di viola pastello veramente molto pop. Il suo nome è Pastle Pop Purple ed è una tinta veramente molto versatile e perfetta anche per cerimonie, matrimoni e occasioni mondane. Si tratta di un viola più luminoso rispetto al classico lilla e che non è né troppo chiaro né troppo scuro. Questo lo rende adattabile a qualsiasi carnagione e a unghie lunghe o corte.

Perché vanno tutte pazze per lo smalto per unghie estive di tendenza nel 2022 perché svecchia le mani di oltre 10 anni

Il consiglio è di portarle in versione lucida o glitterata, anche se non manca chi preferisce la versione matte. Possiamo scegliere di abbinare le unghie Pastle Pop Purple a colori come il rosa chiaro, il lilla o il verde acqua. È possibile, poi, scegliere di portarlo interamente su tutta l’unghia o di ricreare piccole lunette a mo’ di french usando questa cromia.

Ma esattamente perché vanno tutte pazze per lo smalto per unghie estive più pop di sempre? Semplicemente, si tratta di una tinta super giovanile, ma che non cade negli eccessi, dimostrandosi fresca ma non troppo esuberante. Il consiglio è di preferire le unghie a mandorla, a ballerina o a stiletto e d’includerle in una Nail Art geometrica con il verde menta.

Approfondimento

E basta rosso, perché finalmente arriva la tinta per una mano raffinata anche a 50 anni