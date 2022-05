Si tratta di un cane troppo intelligente per essere limitato alle attività educative tradizionali, come ad esempio l’agility.

Non bisogna farsi trarre in inganno dal suo sguardo dolce, dalla sua giocosità e dalla sua propensione alla socievolezza.

Perché queste caratteristiche della razza, pur evidenti in quasi tutti gli individui, non sono le uniche di cui tener conto.

Molti dimenticano di trovarsi al cospetto di una razza da lavoro, che quindi ha un costante bisogno di trovare impiego, fisico e intellettuale, all’interno del suo branco o della sua famiglia.

Si tratta di un animale allevato per generazioni a governare le pecore, avere la responsabilità del gregge, coprire enormi distanze.

Pensare di relegarlo in un appartamento, o peggio, sul balcone, è una follia.

Nessun cane vorrebbe essere costretto dentro spazi striminziti, in balia di umani, bambini e giocattoli, ma ci sono razze che si possono adattare in tal senso.

Per questo, prima di acquistarne uno, è opportuno sapere come educare la razza di cani più intelligente al Mondo.

Soprattutto, bisogna farsi un esame di coscienza e scegliere il cane in base alle affinità caratteriali, mai e in nessun caso bisogna acquistare una creatura solo per questioni meramente estetiche.

Come educare la razza di cani più intelligente al Mondo, adatta ai bambini ma non ai padroni inesperti o sedentari

Il Border Collie ha una capacità di apprendimento molto elevata.

Spesso questo, oltre ad essere un pregio, con il passare dei giorni e mano a mano che il cucciolo cresce, può diventare una difficoltà insormontabile.

Il Border Collie, la razza di cane che si è aggiudicata il record dell’intelligenza su tutte le altre, ha bisogno di un padrone esperto, che si sappia imporre come tale.

Un cane privo di un capo branco è perso, lasciato in balia di sé stesso. Sono animali gerarchici.

Se non sentono di avere una guida diventano frustrati, nervosi e lo manifestano in molti modi.

Tendono a diventare distruttivi, ipercinetici e disobbedienti, poiché per loro è logico: “se questo branco non ha un capo, allora il capo sono io!”.

È più o meno questo che vanno pensando i cani quando non possono riconoscere una figura di potere, sulla quale riporre fiducia.

Lo pensano, restando però coscienti di non essere in grado di ricoprire quel ruolo presso una famiglia di umani.

Non bisogna quindi essere indulgenti con i cuccioli: il Border Collie è una di quelle razze che psicologicamente risente di più questo tipo di lassismo.

Ha bisogno di scaricare le energie

Il Border Collie è un cane intelligente, in grado di comprendere molte cose. Per questo pretende di essere soddisfatto nella sua natura, nella sua essenza più intima.

Se non gli viene permesso di sfogarsi, correre per ampie distanze, se non gli viene affidata una responsabilità, un lavoro o un ruolo, il cane diventa insofferente.

Peraltro, un Border Collie che non ha rispetto del suo padrone non gli obbedirà mai, ma tenderà ad essere incontenibile e a decidere di testa sua.

E come valuta rispettabile o apprezzabile il proprio padrone?

Lo valuta anche tenendo conto di quanto il padrone sia capace di intendere le sue istanze e di dargli le soddisfazioni che dimostra di voler esaudire.

Si tratta di cani che sanno comunicare e farsi capire molto bene.

Ed è come se pretendessero, dal proprio padrone, la stessa cosa.

