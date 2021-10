Per volerci bene basta fare le cose con amore. Anche la spesa. Fare la spesa con amore significa avere cura per i prodotti di stagione, che la natura ci dona sempre al momento giusto. Così, capita che con l’arrivo dell’autunno, quando il sistema immunitario si indebolisce e l’umore va giù, la terra voglia regalarci i suoi frutti più potenti. Uno di questi è senza dubbio la zucca, protagonista di varie ricette prelibate, ma anche antidoto naturale contro i malanni di stagione. Infatti, abbiamo tutte le vitamine che servono al corpo e l’aminoacido del buonumore in quest’ortaggio simbolo dell’autunno. Vedremo di seguito come la zucca sia un prodotto ricchissimo di nutrienti essenziali a mantenere in salute corpo e mente durante i prossimi mesi. Dunque, ricordiamoci di aggiungerla sempre al carrello della spesa.

La zucca è un alimento eccezionale. Tanto per cominciare, benché sia ricco di nutrienti, è poverissimo di calorie. Basti pensare che 100 grammi di zucca apportano soltanto 18 calorie. In così poche calorie, però, abbiamo una vasta gamma di vitamine e di sali minerali. Fatta eccezione per la vitamina D, nella zucca sono presenti tutte le altre vitamine essenziali al nostro organismo. In particolare, troviamo la vitamina A, B6, C, E e K. Al loro fianco, abbiamo potassio, fosforo, calcio, magnesio, sodio, ferro e zinco. Ma la zucca è anche una fonte privilegiata di alfa-carotene e beta-carotene, di beta-criptoxantina e luteina.

Inoltre, contiene un importantissimo aminoacido, presente anche in altri alimenti vegetali (come i funghi), chiamato triptofano. Questo aminoacido ha una caratteristica importantissima perché è considerato il precursore della serotonina, l’ormone del buonumore. Vediamo dunque quali benefici apporta all’organismo la zucca e perché è così importante aggiungerla al nostro regime alimentare, specialmente adesso che è stagione.

Gli incredibili benefici della zucca sul nostro organismo

La presenza massiccia di vitamine fa sì che la zucca sia un concentrato di antiossidanti. La vitamina A nutre la pelle e protegge la vista. La vitamina C innalza le difese immunitarie, mentre la B si prende cura del nostro metabolismo. Nel mentre, il potassio rinforza il sistema cardiovascolare, scongiurando rischi. Calcio, fosforo e magnesio, invece, rinforzano le ossa. Il citato triptofano, l’aminoacido del buonumore, stimola la produzione di serotonina, influendo positivamente sul nostro umore. Ma non finisce qui: il triptofano è anche precursore della melatonina, ormone essenziale per regolarizzare il ritmo sonno-veglia.

