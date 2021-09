Per vivere al meglio durante il periodo autunnale e invernale è importante fare scorta di antiossidanti e vitamine. Entrambi apportano innumerevoli benefici al nostro organismo, su tutti quello di rinforzare le difese immunitarie. Per avere un sistema immunitario più forte non serve rivolgerci a integratori da acquistare a caro prezzo in farmacia. Al contrario, basta scegliere gli alimenti giusti, che spesso significa scegliere gli alimenti di stagione. In questo periodo, per esempio, troviamo sui banchi del supermercato un prodotto essenziale per mettere solide basi alla nostra salute invernale. Stiamo parlando del peperone dolce: troviamo antiossidanti e vitamine a volontà in quest’unico ortaggio che non può mancare nel carrello d’ottobre. Ma attenzione: la stagione del peperone finisce con l’arrivo di novembre. Questo significa che abbiamo un ultimo mese per sfruttare i suoi essenziali nutrienti.

L’importanza di antiossidanti e vitamine nei mesi più freddi

Antiossidanti e vitamine svolgono ruoli imprescindibili per il nostro organismo. I primi contrastano l’azione dei radicali liberi, tra le cause principali della vulnerabilità del nostro organismo agli agenti esterni. Così facendo, rinvigoriscono le nostre difese e pare riparino anche le cellule ossidate.

Similmente, anche le vitamine sono essenziali per il nostro organismo, occupandosi dello svolgimento di varie mansioni. Fungono da co-enzimi, che accelerano le reazioni chimiche fondamentali svolte dal nostro corpo. Anche le vitamine svolgono a loro volta un’azione antiossidante. Alcune (specialmente la vitamina C) servono a rinforzare le nostre difese immunitarie, mettendoci al riparo da eventuali minacce esterne.

Per questo, specialmente durante l’inverno, quando il nostro sistema immunitario si indebolisce, è importante far scorta di antiossidanti e vitamine. Per prendere due piccioni con una fava, il peperone dolce è un alimento ricchissimo sia degli uni che delle altre.

Antiossidanti e vitamine a volontà in quest’unico ortaggio che non può mancare nel carrello d’ottobre

Scoperto dai conquistatori spagnoli nel Centro America durante il Sedicesimo Secolo, il peperone dolce ha rapidamente conquistato le tavole d’Europa. A giustificarne la popolarità non è solo il suo gusto peculiare, ma anche le sue qualità nutrizionali. Mangiare peperone aiuta a mantenerci in salute, grazie a una pioggia di antiossidanti e vitamine. Di quest’ultime, le più presenti sono la vitamina A (3131 UI per 100 grammi), C (127,7 mg) ed E (1,58 mg). Oltre ad alzare le difese immunitarie, queste sostanze hanno effetti benefici su metabolismo, salute dei vasi sanguigni, della pelle e delle ossa. I folati, invece, sempre presenti in abbondanza nel peperone, pare aiutino la formazione del sistema nervoso del feto, nel periodo di gestazione.

