Svegliarsi presto la mattina. Vestirsi in fretta e furia. Uscire per andare al lavoro. Una sequenza di azioni ricorrenti che non piace proprio a nessuno. Ancor peggio, però, se una volta arrivati in ufficio l’atmosfera non è positiva. Al giorno d’oggi si sa, un ambiente rilassato e collaborativo non solo stimola il buonumore del singolo dipendente ma incrementa, e non poco, la produttività dell’intero gruppo. È una questione di energie. Uno scambio di influenze di cui ognuno di noi dovrebbe essere consapevole e, di conseguenza, responsabile per se stesso e per gli altri.

Discussioni, caratteri forti, opinioni divergenti, è tutto normale. L’importante è sapere di avere un obiettivo comune. Siamo tutti indispensabili, dal dirigente, al centralinista, a chi si occupa delle fotocopie. Se solo uno si assenta, il meccanismo si inceppa, quindi stop ai disagi e alle incomprensioni ecco come avere successo con i colleghi sul posto di lavoro.

Aprire gli occhi e usare le orecchie

Il linguaggio del corpo dice molto di noi, non è un segreto. Quando abbiamo una persona di fronte un’area del nostro cervello è impegnata a studiarne i movimenti e le espressioni. Quante volte ci è capitato di uscire da un incontro di lavoro e ricordare particolari, all’apparenza, insignificanti. Un piede che si agita sotto la scrivania. La fastidiosa abitudine del far scricchiolare le dita. Un’anonima stretta di mano. Per guadagnare la fiducia di colleghi e collaboratori è importante avere un atteggiamento aperto, mantenere una posizione rilassata e amichevole.

Ancor più importante, forse, è saper ascoltare. A nessuno piace sentirsi solo, soprattutto se in presenza d’altri e in particolare durante una conversazione. Avere l’attenzione altrui ci fa sentire apprezzati. Quindi meglio evitare di trattare gli altri come non vorremmo essere trattati, dimostriamoci interessati e pronti al confronto. Facciamo domande, chiediamo chiarimenti, al bando la paura di sembrare stupidi.

Per dire stop ai disagi e alle incomprensioni tra colleghi è fondamentale saper accettare le critiche. Nella maggior parte dei casi mettiamo al primo posto l’orgoglio senza capire che, se un collega si impegna nel darci un feedback, probabilmente è meglio ascoltare. La comunicazione può sempre essere costruttiva, si tratta solo di volontà, e interesse, da entrambe le parti. In questo modo potremmo scoprire che l’approccio positivo è direttamente proporzionale all’aumento della nostra motivazione sul lavoro.

In ultimo, senza mai risultare aggressivi o arroganti, è fondamentale sentirsi sicuri di se stessi. Quando crediamo in quello che facciamo trasmettiamo all’altro una grande energia, una ricarica di decisione e sicurezza. Capita a tutti di avere delle giornate no. Lavorare fianco a fianco può essere difficile. Se ci impegneremo in prima persona nel dare sostegno risultando accoglienti e ben disposti, riceveremo in cambio serenità e incrementeremo l’efficienza sul posto di lavoro.