Stiamo preparando le valigie e appuntando accuratamente tutto quello che dobbiamo portare in vacanza. Solari e costumi ci sono, gli accessori trendy da abbinare ai costumi, anche. Non dobbiamo dimenticarci, però, i prodotti per la cura dei nostri capelli. Sì, perché mentre noi ci divertiamo tra le onde o abbronzandoci sui lettini come lucertole, i nostri capelli si stressano a causa di sole e salsedine, e senza che ce ne accorgiamo, ci ritroviamo a fine vacanza con capelli secchi e sfibrati.

Perché i capelli al mare si rovinano

I raggi ultravioletti del sole danneggiano la cheratina e indeboliscono la struttura del capello, che tende ad aprirsi e a far depositare la salsedine al suo interno, contribuendo a seccarne il fusto. Ecco perché bisogna prima di tutto ricordarsi di non sottoporre la nostra chioma a trattamenti aggressivi pre-partenza e prediligere invece le tinte naturali e sarà importante mettere in valigia tutta una serie di prodotti, per proteggere al meglio i capelli e averli sani e lucenti per tutta l’estate.

Per proteggere i capelli dai danni di sole, mare e cloro ecco i prodotti rivoluzionari da portare in spiaggia questa estate

Oltre a maschere e trattamenti ricostituenti pre-partenza, ci sono alcuni prodotti che dovremmo avere cura di portare con noi anche in spiaggia. Può sembrare scontato ma il cappello è il primo alleato dei nostri capelli al mare. Che sia di paglia, di stoffa o una semplice fascia, proteggerà la nostra chioma dall’azione dei raggi UV. Non possono mancare poi i solari protettivi per il cuoio capelluto, che garantiscono protezione ai nostri capelli, soprattutto se tinti. In commercio se ne trovano a partire da 15 euro. Chi preferisce una consistenza più acquosa e meno oleosa, potrà optare per i fluidi protettivi. Svolgono la stessa funzione protettrice degli oli solari. Andranno applicati per tutte le lunghezze, fino alle punte. Esistono infine dei fantastici prodotti doposole per capelli, che agiscono immediatamente riparandone la struttura, dopo i vari bagni e docce in spiaggia.

Cosa fare e non fare in spiaggia

Anche questi sono spray dalla texture leggera, ma dal potere idratante e nutriente. Per applicare al meglio questi prodotti e apprezzarne i benefici, consigliamo di portare in spiaggia anche un asciugamano dedicato e una spazzola a denti stretti per districare bene i capelli e far penetrare al meglio il prodotto nei fusti. Ottimi anche gli shampoo specifici dopo-sole, soprattutto se siamo solite lavarci i capelli nelle docce sulla spiaggia. Rimuoveranno sabbia e salsedine e lavoreranno subito per ricostituire la fibra dei nostri capelli. Per non spendere troppo, è consigliabile cercare questi prodotti su Amazon o nelle erboristerie, controllando sempre bene l’INCI, per assicurarsi che siano prodotti validi ed efficaci. Per proteggere i capelli dai danni di sole e mare, dobbiamo assolutamente munirci di tutti questi prodotti rivoluzionari. La nostra chioma ci ringrazierà.

