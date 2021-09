Settembre periodo di grandi cambiamenti. È iniziata a Milano la settimana della moda, dopo aver conquistato già New York e Londra. E stanno sfilando le novità estive prossime, ma per questo autunno? Tutte le novità dei colori unghie per l’autunno assolutamente da conoscere e poi indossare.

Abbiamo già visto qualche novità in campo beauty, ad esempio questi 2 splendidi colori saranno la vera tendenza per le tonalità dei capelli autunno inverno. Ma non possiamo nemmeno dimenticarci che nel panorama rossetti questo colore sarà il vero protagonista dell’autunno inverno con queste marche. Insomma le proposte sono veramente tante, e per essere alla moda bisogna conoscerle.

Quindi abbiamo visto i capelli, i rossetti e allora mancano sicuramente le unghie. Quale sarà infatti il colore trend per la stagione autunnale? Come bisogna fare le unghie?

Per la stagione fredda in realtà sembra ci sia un’evoluzione di quelli che sono stati i colori dell’estate. I colori non cambieranno troppo, ma saranno meno frizzanti, meno vitaminici. In sostanza saranno più scuri. E come colori per l’autunno inverno avremo il viola intenso delle more, oppure le sfumature del burgundy, il marrone, l’arancio e il petrolio.

Diciamo quindi che nel mondo del beauty ci stiamo allontanando dalla divisione stagionale. I colori che vanno di moda sono quelli, ma durante l’estate virano su una gradazione, mentre d’inverno virano su un’altra.

Le proposte dal mondo degli smalti

Ora che sappiamo i colori non ci resta che trovare i giusti smalti. Anche perché ogni brand chiama uno specifico colore a modo suo e potrebbe essere leggermente diverso rispetto a quello che uno si immagina.

Uno smalto rosso intenso cioccolato in edizione limitata, chiamato Rouge Brum, è quello di Chanel. Per le tonalità viola invece possiamo andare sul Verbena Velvet di CND Vinylux oppure Zoya, con nuance violacee veramente interessanti. OPI realizza uno smalto marrone brillante, mentre Dior propone uno smalto quasi ramato.

Gli smalti in commercio sono veramente tanti e ci sono anche di vari prezzi. Perché si passa dai brand che costano poco a brand che invece costano molto di più. Inoltre se le unghie si fanno nei centri estetici non è assolutamente detto che abbiano tutti i colori, perché spesso finiscono. E quindi si dovrà optare per altri colori.

