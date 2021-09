La pulizia dei pavimenti di casa è un’operazione che richiede tempo, fatica e attenzione per i prodotti che si utilizzano. Spesso si incappa in detersivi dalle mille promesse, ma che risultano essere troppo profumati e molto aggressivi, rischiando di rovinare le superfici che si vanno a detergere, specie se estremamente delicate come marmo o cotto.

Utilizzare detergenti per pavimenti di questo tipo può anche causare gravi danni alla pelle se non si ha l’accortezza di usare dei guanti in lattice per proteggere le mani. Ad ogni modo, essendo il più delle volte derivati dal petrolio e potenzialmente tossici non possono che essere poco salutari per tutto l’organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un altro problema importante da affrontare è la presenza abbastanza frequente degli insetti nelle case. Scacciarli non è affatto facile ed un semplice sapone per superfici non è in grado di eliminare questi esserini fastidiosi. In soccorso però, la natura offre dei rimedi salutari davvero efficaci: le erbe aromatiche. Ecco come lavare e profumare i pavimenti di casa in modo perfetto e allontanare anche gli insetti.

Alloro e rosmarino

Le erbe aromatiche in questione sono appunto l’alloro e il rosmarino. È possibile infatti realizzare il proprio detersivo per pavimenti con queste piante salvaguardando la salute, l’ambiente e il portafoglio. Sia l’alloro che il rosmarino sono riconosciuti per le loro proprietà antisettiche e repellenti sin dall’antichità: veri e propri disinfettanti oltreché straordinari insetticidi ecologici. Oltretutto entrambi sono in grado di purificare l’aria ed emanare un profumo insuperabile.

Come lavare e profumare i pavimenti di casa in modo perfetto e allontanare anche gli insetti

Di seguito ecco come preparare in maniera semplice e veloce un detersivo fatto in casa naturale perfetto contro i parassiti, per detergere i pavimenti, neutralizzare gli odori e profumare gli ambienti.

Raccogliere qualche rametto di alloro e rosmarino;

Bollire dell’acqua, spegnere la fiamma e aggiungere le erbe aromatiche;

Lasciare a riposo per 24 ore, filtrare e conservare in frigorifero;

Come utilizzarlo:

Versare un bicchierino del preparato all’interno di un secchio con acqua. È anche possibile aggiungere dell’aceto o dell’alcol per aumentare l’azione pulente e igienizzante, dopodiché lavare i pavimenti senza bisogno di risciacquare.

Per poter avere sempre con sé queste prodigiose piante ed usufruirne in ogni momento è possibile coltivarle. Che si abbia a disposizione un terreno o che lo si faccia in un vaso il risultato non cambia: l’importante è prendersene cura.