La carne è un alimento indispensabile per il benessere del nostro organismo. Ricca di proteine e sostanze nutritive non può mancare in una dieta equilibrata. Non tutte le carni, però, sono uguali. Quando facciamo spesa spesso ci orientiamo su quella di pollo, maiale o mucca, senza badare alle alternative che abbiamo sotto il naso.

Infatti, una carne che spesso snobbiamo si rivela una fonte ricchissima di nutrienti. Per questo motivo la possono mangiare tranquillamente bambini, anziani e donne in gravidanza. Non è un prodotto al quale facciamo spesso caso, ma lo si trova comunemente in molti supermercati e macellerie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi la notano ma questa carne saporita è anche magra e la più ricca di ferro

L’alimento da portare in tavola al quale facciamo riferimento è la carne di cavallo. Il motivo per cui dovremmo orientarci verso questo prodotto lo spiegano gli Esperti della Fondazione Humanitas.

Innanzitutto, questa carne è quella col più alto contenuto di ferro: ne contiene circa 3,9 mg per 100 gr di prodotto. Per intenderci, una quantità due volte superiore alla carne di manzo. Il ferro è un minerale di grande importanza per diverse funzioni del nostro corpo. La sua carenza potrebbe causare problemi come anemia, stanchezza e disturbi gastrointestinali.

La carne di cavallo è anche un alimento povero di grassi e che cruda contiene circa 133 calorie ogni 100 gr. Per ultimo, ma non per importanza, è facilmente digeribile.

Pochi la notano ma questa carne saporita è anche magra e la più ricca di ferro. Per questo dovremmo integrarla molto più di frequente nella nostra dieta quotidiana.

Il consumo di carne di cavallo non presenta particolari controindicazioni. L’unica eccezione riguarda i casi di ipercolesterolemia e uricemia, dove si consiglia un consumo più attento di tutta la carne.

Idee e consigli in cucina

La carne di cavallo è molto saporita e si contraddistingue dalle altre tipologie per il retrogusto dolciastro. In cucina riesce ad arricchire ogni nostro piatto, basta sapere come utilizzarla.

È l’alimento perfetto per realizzare un delizioso spezzatino o delle gustose scaloppine. Non di meno, lo si può cucinare per impreziosire piatti a base di riso, pasta e polenta.

Gli spunti per ingolosire i palati sono tanti e tutti appetitosi. Per esempio, potremmo tagliare a fette sottili la nostra carne, cuocerla velocemente in padella e farcirla con del formaggio fuso. Chiudiamo le fette con degli stuzzicadenti e saremo pronti per servirle agli ospiti come aperitivo.

In alternativa, potremmo preparare un prelibato carpaccio condito con olio e aceto e insaporito da parmigiano e rucola. Un piatto fresco e leggero perfetto per i pasti in compagnia.