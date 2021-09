Arriva il momento della tinta e questa solitamente si fa per due motivi. Il primo è sicuramente per coprire la comparsa dei capelli bianchi. Il secondo è solo per un fattore estetico, la voglia di cambiare look, e questo di solito appartiene alle giovanissime. Ma quali saranno i colori di grande tendenza per questo autunno inverno? Questi 2 splendidi colori saranno la vera tendenza per le tonalità dei capelli autunno inverno. E che siano fatti per coprire i capelli bianchi o semplicemente per stravolgere il nostro look, vanno benissimo. Ma vediamo allora quali sono questi colori e chi sono le star che già li indossano.

Questi 2 splendidi colori saranno la vera tendenza per le tonalità dei capelli autunno inverno

Partiamo dal primo trend, un colore che dona luce e brillantezza al volto. Stiamo parlando del biondo, infatti questa nuance è uno degli hair trend color della stagione autunnale. Ma ovviamente non va bene qualsiasi biondo. Quello che andrà per la maggiore, e che già andava, è l’icy blonde. Questo colore è molto richiesto dalle persone adulte, mentre invece i giovanissimi puntano su colori più neutri o addirittura gialli. Un esempio è stata la cantante americana Billie Eilish che al MET Gala ha sfoggiato un taglio super retro con dei capelli biondo giallo. Quindi non un biondo particolarmente acceso, ma un biondo che regala più calma e serenità. Un biondo dal sapore retrò.

Il secondo colore di tendenza

L’altro colore per le tinte che andrà di moda sarà il rosso. Ma anche qui non è assolutamente il rosso che tutti ci aspettiamo. Infatti la tendenza mixa varie tonalità di rosso e il risultato finale è un rosso quasi ramato chiaro. Un colore sicuramente molto forte da indossare, che valorizzerà ogni look.

Essendo delle tinte particolari potrebbe risultare complesso farle a casa da soli. Quindi si consiglia di affidarsi ad un esperto del settore. Egli infatti saprà realizzare una tonalità di tinta perfetta e super di tendenza. E sicuramente sarà in grado di modificarla un pochino per renderla ancora più bella sul viso della propria cliente. Perché magari quella specifica tonalità sul viso di una persona non è perfetta, ma abbassando di qualche grado il colore potrebbe diventarlo.

Infine se abbiamo i capelli colorati ricordiamoci di utilizzare uno shampoo creato per questa tipologia di capello. In questo modo la tinta durerà di più e il capello sarà più idratato.

Approfondimento

Chi lo avrebbe mai detto che è questo il miglior dentifricio da comprare al supermercato