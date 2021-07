C’è una nuova malattia che secondo medici ed esperti coinvolge già l’1% della popolazione. È una sindrome che colpisce il cervello in una fascia di età abbastanza ampia. Giusto per far capire la sua importanza: la scienza medica la definisce “sindrome amnesico-confabulatoria”. Parliamo di una malattia neurologica per fortuna reversibile ma che può davvero complicarci la vita. È definita anche sindrome di Korsakoff prendendo il nome dallo studioso russo che l’ha individuata per primo. Vediamo in questo nostro articolo come si sviluppa e perché tra i 45 e i 65 anni potremmo avere questa malattia neurologica cerebrale senza saperlo.

Assenza di vitamina B1

I nostri Lettori più affezionati sanno l’importanza che diamo alla vitamina B. La sua carenza può davvero mettere in ginocchio il nostro organismo, anche nelle sue funzioni quotidiane. E se accusiamo dei vuoti improvvisi di memoria, faticando a esprimerci, potremmo proprio avere in via di sviluppo questa malattia. Solitamente non è facile contrarre la sindrome di Korsakoff che nasce però essenzialmente per due motivi:

abuso di alcool;

carenza di vitamina B1 e di determinati alimenti.

Consideriamo infatti che questo tipo di vitamina alla fine è presente nella maggior parte degli alimenti che assumiamo ogni giorno. Dalla carne alle uova, dai cereali ai legumi, la vitamina B1 abbonda.

Quando diciamo che abusare degli alcolici fa veramente male a tutto l’organismo, ecco ancora una volta la conferma anche in questo caso. Tra i sintomi tipici di questa malattia, e riconducibili alle due cause di cui sopra, ci sono anche due tipi di amnesia. Hanno dei nomi scientificamente abbastanza impegnativi: ante retrograda e retrograda. Semplificando il concetto, cosa significano esattamente? Che facciamo fatica a immagazzinare nuove informazioni e nuove notizie. Nel secondo caso invece perdiamo completamente il ricordo degli avvenimenti da una certa data. Come accade in certi incidenti automobilistici, in cui ci ritroviamo a perdere la memoria di quanto accaduto prima. Così avviene nel momento in cui si manifesta questa malattia che cancella quasi completamente tutti i ricordi precedenti.

