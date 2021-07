La corsa di Gabetti anche dopo un rialzo settimanale di oltre il 25% è ancora solo all’inizio. D’altra parte come scrivevamo in un report precedente (La chiusura settimanale potrebbe avere segnato l’inizio di un rialzo di circa il 150% per il titolo Gabetti) il titolo presenta delle potenzialità enormi.

Dopo aver conseguito la palma di miglior titolo della settimana non possiamo che ripetere quanto scritto settimana scorsa

La chiusura settimanale potrebbe avere segnato l’inizio di un rialzo di circa il 150% per il titolo Gabetti. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura di venerdì 16 luglio ha visto la rottura della prima resistenza (area 1,522 euro) lungo il cammino rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 2,065 euro. Una chiusura settimanale, poi, superiore a questo livello aprirebbe le porte a un’ulteriore accelerazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo (massima estensione rialzista) in area 3,81 euro determinerebbe un rialzo dei prezzi.

C’è, però, un aspetto che dovrebbe indurre alla prudenza. Dopo tanto correre le quotazioni si stanno per trovare a contatto con la fortissima resistenza in area 2,065 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe esplodere il titolo verso area 2,93 euro (II obiettivo di prezzo). In caso contrario potremmo assistere a una discesa che non desterebbe preoccupazioni fino a quando i prezzi si mantengono sopra area 1,5222 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe definitivamente accantonare lo scenario rialzista.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo Gabetti non è messo bene. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, le attuali quotazioni ci dicono che il titolo è sopravvalutato. Da questo punto di vista, quindi, la situazione è abbastanza problematica.

Un punto di forza, invece, rimane sempre la situazione finanziaria che è molto buona e lascia spazio alla crescita per linee esterne al gruppo.

Il Gruppo Gabetti (MIL:GAB) ha chiuso la seduta del 19 luglio a quota 1,548 euro in rialzo dell’11,53% rispetto alla seduta precedente.

