Il mal di schiena è quel dolore localizzato su tutta la parte del corpo che inizia dal collo fino ai lombari. Talvolta può diventare così acuto da non permetterci neanche di stare seduti. Le cause scatenanti possono essere diverse.

Una di queste potrebbe essere la cervicale infiammata che si irradia sino alla colonna vertebrale ma anche una postura scorretta. Per una diagnosi precisa, consigliamo di rivolgersi al medico. Difatti quest’ultimo potrà comprendere la causa del dolore anche in base a dove è localizzato.

In questo articolo vedremo, in particolare, come il mal di schiena causato da una postura scorretta possa migliorare grazie ad alcuni esercizi posturali.

Lo yoga

Si tratta di quella pratica “spirituale” che, attraverso degli esercizi specifici, aiuta corpo e mente a rilassarsi. Consiste nel concentrarsi su se stessi e a controllare la respirazione tramite determinate posizioni del corpo. Lo yoga non solo aiuta a migliorare la postura, ma mitiga anche l’affaticamento associato alla fibromialgia e favorisce il rilassamento tanto più se abbinato alla meditazione.

Per combattere il mal di schiena e migliorare la postura ecco cosa fare

Se, come anticipato, si tratta di un mal di schiena causato dalla postura sbagliata protratta nel tempo allora lo yoga potrebbe essere utile. Per combattere il mal di schiena e migliorare la postura ecco cosa fare:

Posizione del cane a testa in su

Per fare questi esercizi abbiamo bisogno di un tappetino. Ci sdraiamo con la pancia rivolta verso il basso, i piedi devono stare uniti e la testa dritta. Poggiamo entrambe le mani sul tappetino e solleviamo lentamente i glutei, inarchiamo la schiena e la testa all’indietro.

Posizione del cobra

Questa posizione è uguale a quella vista precedentemente ma con l’unica differenza che i glutei sono poggiati sul tappetino e la testa è dritta.

Posizione del ponte

Ci sdraiamo con la schiena rivolta verso il basso e pieghiamo le gambe leggermente distanziate e le braccia lungo la schiena. Solleviamo il bacino e stringiamo i glutei. La testa deve rimanere dritta e poggiata sul tappetino e i talloni ben piantati sul pavimento.

Altre posizioni

Esistono tantissime posizioni nello yoga utili per migliorare la postura e il conseguente mal di schiena. Consigliamo di rivolgersi prima al medico e poi ad un istruttore di yoga che indicherà le migliori posizioni adatte per lo specifico problema.