Il consumo di frutta è più frequente in questo preciso periodo dell’anno e con esso la necessità di buttare via le scatole che la contengono. Piccole cassette di legno sono, ad esempio, il contenitore in cui è possibile acquistare gustose e dolcissime fragole.

Queste sono tutte le incredibili cose che è possibile fare con le cassette delle fragole che molti buttano via. Si tratta di ricicli molto interessanti e che risolveranno un gran numero di problemi di vita quotidiana. Molti di essi poi sono un modo economico di creare sorprendenti complementi d’arredo.

Realizzare complementi d’arredo economici

Il primo reimpiego delle cassette in legno delle fragole consiste nell’utilizzarle come arredi in stile shabby. Basterà dipingerle, ad esempio, di bianco e unirne 3 o 4 in verticale e in posizione sfalsata. Ecco realizzati meravigliosi comodini per la stanza da letto. All’interno basterà riporre piccoli libri o vasetti decorativi.

Ma le cassette delle fragole sono perfette anche come mensole sospese da appendere al muro e riempire di libri. E per il bagno è possibile usare le cassette delle fragole per reggere asciugami o rotoli di carta. Ma queste sono solo pochissime delle idee di riciclo creativo di questo materiale. Sono sorprendenti tutte le incredibili cose che è possibile fare con le cassette delle fragole che molti buttano via.

Creare dei vassoi in economia

Le cassette delle fragole sono perfette anche come vassoi shabby. Basterà eliminare le parti metalliche, come le eventuali spillette, e carteggiare leggermente la superficie. Consigliamo di riempire eventuali fori con dello stucco per legno. Dipingere interamente la cassetta e passare uno strato di fissativo o di lucido.

Suggeriamo di cercare un disegno che costituirà lo sfondo della cassetta. Poi basterà incollare il disegno sul fondo del contenitore secondo la tecnica del decoupage. Stendere un nuovo strato di colla ed ecco un meraviglioso vassoio da portata.

Come abbellire il giardino

Ma le cassette della frutta diventano anche bellissime fioriere da giardino. Basterà decorarle nei modi più impensabili e collocare all’interno le proprie piantine preferite. Per altre idee per avere fioriere belle da fare invidia a tutti ecco subito un’altra pratica guida.

Cosa fare con le cassette della frutta più grandi

Esistono, poi, tantissimi altri ricicli anche per le cassette della frutta più grande. È possibile unirle per formare dei tavolini da collocare nella zona divano oppure trasformarle in contenitori per l’immondizia. In questo caso occorrerà verniciarle e applicare un piccolo cartello con l’indicazione della tipologia di rifiuti da contenere. E applicando quattro rotelle è possibile ottenere anche un bellissimo portariviste.