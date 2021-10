Tutte le donne dovrebbero leggere questo libro dedicato a tematiche molto importante riguardanti la femminilità

Essere donna continua ad essere un compito difficile. Infatti nonostante i processi di miglioramento persistono dei problemi da non sottovalutare. Ci riferiamo nello specifico alla violenza domestica, al gender pay gap, alla pink tax e alla discriminazione sia negli ambienti casalinghi che istituzionali.

Per combattere questi fenomeni alle donne non resta che informarsi per capire da dove derivano e, poi,per provare a tagliarli alla radice. Infatti tutte le donne dovrebbero leggere questo libro dedicato a tematiche molto importanti riguardanti la femminilità. Vediamo quali sono gli argomenti trattati in questo saggio interessante e istruttivo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Tutte le donne dovrebbero leggere questo libro dedicato a tematiche molto importanti riguardanti la femminilità

Stiamo parlando de “Il mostruoso femminile” scritto da Jude Ellison Sady Doyle ed edito in Italia da Tlon. In questo piccolo libro l’autrice va ad analizzare la mitologia relativa al femminile e molte antiche credenze, che ancora oggi sono dure a morire. Infatti, nella mitologia spesso le fanciulle che trasgredivano i dettami imposti dall’altro sesso venivano per punizione tramutate in mostri.

A volte queste risultavano ancora più temibili perché attraevano gli uomini con un aspetto inizialmente dolce e mansueto. Un esempio utile in questo senso sono le sirene. Nel mito greco riuscivano ad ammaliare i marinai solo con il loro canto e nelle versioni più tarde anche con la loro avvenenza fisica.

In generale tutte questo genere di creature terrificanti hanno delle caratteristiche in comune. Sono ingorde sia dal punto di vista alimentare che da quello sessuale e riescono a sfuggire ai meccanismi di controllo, adoperando l’inganno e la violenza.

Un caso prettamente biblico è rappresentato da Lilith, la prima donna di Adamo. Questa si rifiutò di sottomettersi al compagno e lo abbandonò per unirsi alle schiere dei demoni. Da quel momento in poi è stata associata alla stregoneria e alla lussuria. Per non lasciare solo il primo uomo, Dio provvide a creare Eva. Anche questa peccò di disobbedienza cedendo al desiderio di addentare la mela della conoscenza, trascinando con sé il consorte nel peccato.

Oltre agli esempi religiosi esistono però anche molti altri tipi letterari e folklorici che associano il sesso “debole” al vampirismo e che mettono in risalto il terrore che incute il corpo femminile.

Le credenze ancora diffuse tutti i giorni

Queste leggende metropolitane permangono in molte faccende che riguardano le donne da vicino nella loro vita quotidiana. Un esempio su tutti è il ciclo. Esistono infatti moltissimi divieti in varie culture che impediscono alle donne in questo stato di lavarsi i capelli, di innaffiare i fiori oppure di preparare da mangiare. In alcune regioni del mondo c’è chi è ancora convinto che avere un rapporto in queste condizioni possa portare l’uomo a morte certa.

Approfondimento

I tre libri che tutte le donne dovrebbero leggere per una vita migliore e più consapevole