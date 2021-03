La festa della donna si avvicina e dà occasione a tutte noi di riflettere sulle conquiste necessarie da fare per arrivare alla parità di genere.

Tutte le donne possono risparmiare 500 euro comprando questo prodotto indispensabile

Una di queste è l’abolizione della pink tax, ovvero di un prezzo maggiorato solo per la merce acquistata dal genere femminile.

Per questo motivo illustriamo un’iniziativa benefica di una catena di supermercati, spiegando perché tutte le donne possono risparmiare 500 euro comprando questo prodotto indispensabile.

L’offerta di questo supermercato

Per tutta la seconda settimana di marzo la Coop adeguerà i prezzi degli assorbenti e dei tamponi, mettendo l’IVA al 4% invece che all’attuale 22%. Facendo così vuole lanciare un messaggio forte e chiaro: essere donna non è un lusso.

Infatti, attualmente l’imposta sul valore aggiunto applicata a questi articoli di pulizia personale è equivalente a quella riservata ai prodotti non essenziali. In media il costo finale di un pacchetto di assorbenti si aggira intorno ai 4 euro e 58 centesimi. Se si fa un breve calcolo, quindi, si scoprirà che sul totale ben 1 euro, ovvero circa un quarto, viene speso solo in tassazione.

Il risparmio finale

Facendo incetta di questi dispositivi si spenderebbero solo 3,64 euro a pacco. Comprando 12 confezioni, bastanti per circa un anno, si avrebbe un ritorno nel proprio portafoglio di 11,28 euro. Se si togliesse del tutto la pink tax, adeguando la percentuale dell’IVA sull’arco medio della fertilità femminile si otterrebbe un risparmio di ben 500 euro.

Oggi abbiamo spiegato perché tutte le donne possono risparmiare 500 euro comprando questo prodotto indispensabile. Se si è interessati ad altre curiosità ad altre tematiche riguardanti l’universo femminile, consigliamo di consultare le nostre rubriche. Ad esempio, consigliamo questo articolo qui: “Tutte le donne con questo piccolo trucco possono arrivare a risparmiare più di 2.500 euro”.