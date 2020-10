In quest’articolo, oggi, scopriremo come tutte le donne con questo piccolo trucco possono arrivare a risparmiare più di 2.500 euro. Il pubblico femminile, infatti, spende molti soldi in più rispetto a quello maschile. Soprattutto per quanto riguarda la manutenzione della propria pulizia personale e per la cura della propria immagine. Anche in questo caso, però, esistono degli escamotage per poter tenere più soldi nel proprio portafoglio. Ebbene, tutte le donne con questo piccolo trucco possono arrivare a risparmiare più di 2.500 euro.

La situazione attuale

Le spese femminili, spesso, sono sottoposte alla pink tax, ovvero a una tassazione basata solamente sul genere. Ma le ingiustizie non finiscono qui. Anche il ciclo mestruale, appuntamento mensile di ogni donna in età fertile, viene preso di mira. Infatti, i dispositivi per rimanere pulite durante quella settimana presentano un’IVA del 22%, equivalente a quella applicata per l’acquisto di una Ferrari.

Ebbene, tutte queste misure pesano parecchio sulle tasche delle giovani donne e delle madri di famiglia. In questa sede proporremo un trucchetto che aiuta a diminuire queste spese.

La soluzione igienica e economica, la coppetta mestruale

In media, ogni mese, la spesa per le mestruazioni ammonta circa a 5 euro. Calcolando questo numero sull’arco di fertilità medio di una donna (dai 14 ai 58 anni circa) si ottiene un risultato importante: 2.640 euro. Naturalmente l’importo si arrotonda se si ha una figlia femmina durante la fase di pubertà.

Questa cifra può essere sostanzialmente ridotta con un investimento intelligente. E cioè la coppetta mestruale. Questo dispositivo, oltre a essere più igienico, costa solo 15 euro e ha una durata di circa dieci anni. Ovviamente se viene tenuta nelle condizioni ottimali. Si tratta, quindi, di una percentuale di risparmio elevatissima e anche benefica per la salute dell’ambiente.

Ecco svelato l’arcano: tutte le donne con questo piccolo trucco possono arrivare a risparmiare più di 2.500 euro.

Se il pubblico femminile preferisce comunque utilizzare mezzi più tradizionali qui abbiamo parlato di un’importante iniziativa dell’Università Statale di Milano, gli assorbenti a prezzo calmierato.