La condizione femminile è uno dei temi più caldi e discussi degli ultimi tempi. Nonostante tutti i miglioramenti che si sono visti però le cause per cui lottare non sono finite. Se si ha interesse verso le questioni femministe, vogliamo consigliare dei romanzi che trattano della tematica.

Oggi ne parleremo, suggerendo ai Lettori di ProiezionidiBorsa i tre libri che tutte le donne dovrebbero leggere per una vita migliore e più consapevole.

“Il racconto dell’ancella”, Margaret Atwood

“The handmaid’s tale” è forse uno dei maggiori casi letterari degli ultimi anni e lo è diventato conciliando il grande pubblico e i lettori più raffinati.

In questa distopia dei fondamentalisti hanno preso il potere, organizzando un golpe militare in uno stato americano. In questo nuovo regime di terrore le donne della classe media e bassa sono classificate a seconda del loro tasso di fertilità.

Quelle che non possono dare alla luce vengono utilizzate come domestiche, le altre come schiave sessuali in grado di fornire prole alle élite cittadine. Come ha dichiarato l’autrice l’ambientazione è frutto di pura fantasia, ma le situazioni e le circostanze descritte sono realmente accadute nel corso della storia.

“Persepolis”, Marjane Satrapi

Questa deliziosa graphic novel ha uno spiccato carattere autobiografico. Racconta, infatti, le vicissitudini della giovane fumettista divisa fra l’Iran e Germania.

La ragazza fugge in Europa per scampare alla repressione del suo Paese natio, da poco passato sotto l’egida dell’Ayatollah Khomeyni. Un giorno però deve ritornare e fare i conti con nuovi sviluppi.

“Leggere Lolita a Teheran”, Azar Nafisi

Questo libro è un’immersione nella mente di Azar Nafisi, professoressa ordinaria di lettura presso l’Università di Teheran. Nel suo ruolo svolge una piccola rivoluzione letteraria e femminista, dando da commentare ai suoi studenti romanzi della letteratura occidentale. Questi, erano (e probabilmente lo sono ancora) ritenuti scandalosi dalle autorità politico-religiose.

Oggi abbiamo illustrato, dunque, quali sono i tre libri che tutte le donne dovrebbero leggere per una vita migliore e più consapevole. Se desideriamo ottenere altri consigli di buona lettura, ecco un articolo che può fare al caso nostro.