Trovare l’abbigliamento giusto, in piena estate, non è certo un gioco da ragazzi. A peggiorare le cose, poi, il caldo, l’afa e il sudore che rendono l’impresa piuttosto ardua. Certamente, in questa stagione, largo spazio a tessuti leggeri e svolazzanti. Il cotone e il lino saranno gli ambasciatori dell’estate della ripartenza, dopo i due anni di limitazioni del Covid 19. Anche le calzature cambiano, lasciando il piede scoperto e libero di muoversi con più facilità. Molte donne non rinunceranno ai tacchi, neanche sotto il sole cocente. D’altronde, sono degli affascinanti simboli di femminilità. Tuttavia, per l’estate 2022 si potrà ricorrere a modelli comodissimi che slanciano la figura.

Per la stagione più calda dell’anno, la moda propone molti capi freschi e comodi che si adattano ad ogni silhouette. Il capo d’abbigliamento di cui parleremo di seguito è praticamente un grande affare per le donne di tutte le età.

Difatti, tutte le donne dovrebbero averlo e finalmente torna di moda, ecco l’abito perfetto per lavoro, vacanze e persino cerimonie più eleganti

Negli ultimi anni, le casa di moda ripropongono capi e accessori già molto apprezzati negli anni scorsi. È il caso dello chemisier. Il famoso “scamiciato” che ha fatto impazzire le generazioni passate. Questo capo amatissimo, ora torna di moda, regalando outfit pratici, ma ricercati allo stesso tempo.

Il modello ricorda i tessuti delle camicie maschili ed è un giusto compromesso tra rigore, eleganze e femminilità. Per l’estate 2022, lo scamiciato si può trovare di diverse lunghezze. Decisamente glamour, il modello con la lunghezza sotto il ginocchio. Nonostante la sua storia antica, lo chemisier del 2022 si trasforma in un capo d’abbigliamento più moderno. Tutte le donne dovrebbero averlo perché s’indossa facilmente sia al lavoro che al mare. Con i giusti accessori, lo scamiciato si può sfoggiare senza problemi anche ad un evento più formale. Quest’abito senza tempo è di gran moda anche in seta e in pizzo Sangallo. Versatile e sensuale, regala un tocco di sobrietà che ben si sposa con le curve del corpo femminile.

Per l’estate 2022 si consiglia di optare per modelli monocromatici. Molto amati sono quelli dai colori pastello, indossati con delle zeppe in corda o sandali gioiello. Per rendere più chic l’outfit, aggiungere una cintura sottile per segnare il punto vita. Ed ecco che si è pronti per affrontare una giornata di lavoro, una passeggiata in un luogo di villeggiatura, oppure una cerimonia formale mattutina.

