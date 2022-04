Come rendere i talloni screpolati e secchi subito morbidissimi con un solo trucchetto naturale che leviga la pelle dei piedi in 5 minuti

Con l’arrivo della primavera e dei primi caldi è giunto il momento anche di scoprire un po’ in più i nostri piedi. Questi ultimi, infatti, dopo un inverno passato a soffrire in calzature strette e fascianti, si liberano leggermente grazie ai modelli di scarpe primaverili. Sicuramente, scegliere le calzature giuste è il primo passo per evitare ai piedi dolori e sofferenze varie. Per la primavera-estate 2022, la moda offre queste scarpe comode, ideali per tutte le donne con piedi difficili e perfette per sembrare di classe ma senza dolori.

Avere i talloni screpolati e la pelle più spessa e dura sotto i piedi è una condizione molto comune e può derivare da numerosi fattori. A causare disagio potrebbe essere semplicemente una mancanza d’idratazione sulla zona. Una condizione che contribuirebbe all’ispessimento della pelle. In questa situazione, si formerebbero più facilmente i calli, i quali potrebbero spaccarsi sotto la pressione del cuscinetto adiposo. Tuttavia, lo stato di salute dei nostri piedi non è mai da sottovalutare. Spaccature e dolori potrebbero essere i sintomi di altri disturbi. Per questo motivo, una visita dallo specialista è d’obbligo, soprattutto per chi presenta fastidi continui ai piedi.

Detto questo, è innegabile che la bellezza dei nostri piedi passa anche dalla “beauty routine”.

Pediluvio

Questa sera, infatti, vedremo come rendere i talloni screpolati morbidi in 5 minuti grazie ad un metodo naturale, idratante e anche rilassante.

Per regalare subito sollievo ai piedi stanchi, un pediluvio a fine giornata potrebbe essere l’ideale, soprattutto per chi passa molte ore in piedi, oppure sui tacchi.

Un buon pediluvio riesce a lenire e sgonfiare i piedi in pochi minuti, rilassando il corpo e la mente. Immergere i piedi nell’acqua tiepida già apporta dei benefici immediati, poi con qualche ingrediente speciale il risultato è favoloso. Ecco, ad esempio, qualche idea per eliminare subito la pelle secca e mantenere i piedi morbidi come seta.

Di seguito scopriremo come rendere i talloni screpolati e secchi subito morbidissimi con un solo trucchetto naturale che leviga la pelle dei piedi in 5 minuti

Il pediluvio che proponiamo questa sera è una vera coccola per i nostri piedi. Ci serviranno:

circa 3 tazze di latte;

3 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Riscaldare il latte in un pentolino. Non arrivare a bollore ma spegnere non appena il latte diventa caldo (al punto da poter bagnare i piedi senza scottarci). Successivamente, versare il latte in un recipiente e immergere i piedi. Massaggiare la pianta del piede con movimenti circolari e allungare le dita, una per volta. Dopo un minuto, aggiungere il bicarbonato. Strofinare il bicarbonato sotto i calli e i duroni. Poi, massaggiare ancora come fatto in precedenza.

Basteranno 5 minuti per sentire i piedi molto più setosi e levigati. Una volta sciacquati i piedi con acqua tiepida, si consiglia di applicare anche una crema idratante, oppure un po’ di vaselina. Si consiglia di ripetere il pediluvio almeno 2 volte a settimana.

