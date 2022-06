Ormai ci siamo, l’estate 2022 è pronta a fare il suo “show” e regalare momenti indimenticabili. Dopo anni timorosi e limitati dalla pandemia, la bella stagione sembra ripartire alla grande. Nonostante la crisi economica sulle spalle e il coronavirus che, seppur in versione ridotta, continua il suo percorso, c’è voglia di vacanza. Di preparare la valigia in fretta e furia e partire in nome di una libertà ritrovata e una leggerezza meritata.

In tutto questo trambusto, c’è chi camminerà molto, chi sarà costretto a lavorare e chi vorrà solo rilassarsi. Ad ogni modo, l’estate richiede sempre: calzature comode e abbigliamento fresco e leggero.

Per quest’anno la parola d’ordine è “praticità”. In poche parole, sentirsi comode ma con classe. Per questo motivo, la moda 2022 propone capi strategici che possano stare bene al mare ma anche durante cerimonie eleganti. Un passepartout che diventa un vero affare per le donne di tutte le età.

Per quanto riguarda le scarpe, invece, l’estate 2022 è la stagione dei modelli pratici che non hanno nulla da invidiare alle ciabatte che si usano dentro casa. Inoltre, con queste scarpe si potrà sembrare subito più alte ma senza tacchi vertiginosi. In verità, le scarpe in questione non sono una vera novità nell’ambito delle calzature da donna. Stiamo parlando di una scarpa che per anni è stata associata a signore di una certa età, ma anche adesso sta “prendendo piede” anche tra le giovanissime. Un modo furbo per conquistare centimetri preziosi senza fatica.

Difatti, ecco come sembrare subito più alte ma senza tacchi vertiginosi, per l’estate 2022 ci pensano queste scarpe comodissime a slanciare il fisico di ogni donna

Ad ogni estate fanno il loro ingresso nella scarpiera i sandali. Quest’anno, però, a mettere tutte d’accordo ci pensano loro: i sandali con il plateau. Modelli di scarpe che non prevedono zeppe alte, ma una base di media altezza. Ideali per passeggiate al mare e perfette anche in città. Le ultime tendenze “svecchiano” questo tipo di calzatura, già conosciuto, per trasformarlo in un’alternativa più glamour ed elegante alle classiche sneakers.

Tra i modelli più gettonati, ritroviamo quelli incrociati con il rialzo in gomma. Lavorazioni in paglia e ricami, poi, regalano ad alcuni modelli un vero tocco di romanticismo. Di moda anche i modelli classici con il cinturino alla caviglia.

Infine, spazio alla versione “ciabatta” di gomma per il mare. Ovvero, ciabatte con plateau e fascia larga che avvolge il piede.

