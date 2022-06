﻿Per pulire il forno incrostato in 5 minuti basta un solo ingrediente naturale, da provare al posto di aceto, bicarbonato o limone

Chi non ama particolarmente i prodotti chimici, in genere cerca alternative ecologiche per qualsiasi faccenda. D’altronde, sono moltissimi gli ingredienti naturali che si prestano ai lavori in casa. L’aceto, il bicarbonato e il limone, ad esempio, sono tra quelli più gettonati e usati di sempre. Grazie alla loro azione sgrassante, sono i “paladini” della pulizia naturale.

3 ingredienti favolosi anche per sgrassare l’interno del forno, o il vetro (o doppio vetro) di questo utilissimo elettrodomestico. Sicuramente, il forno è uno degli oggetti indispensabili in qualsiasi cucina. Cuoce i cibi in maniera più uniforme e sforna piatti anche più leggeri grazie all’assenza della frittura. Una volta usato, però, bisognerà pulirlo alla perfezione. È buona norma, infatti, dare una ripulita al forno a ogni utilizzo. In questo modo, si eviteranno cattivi odori persistenti e incrostazioni e grasso. Quando ciò succede, in molti scelgono il bicarbonato per eliminare lo sporco.

3 rimedi della nonna, classici ma sempre efficaci

Secondo un vecchio rimedio della nonna, una tazzina di bicarbonato, una di sale e una di acqua mescolate insieme danno vita a una pastina densa formidabile contro lo sporco.

Altri, invece, usano l’aceto. Inserire all’interno del forno ancora caldo, una teglia con una soluzione di acqua e aceto. Grazie al calore, l’azione sgrassante dell’aceto si propagherà velocemente facendo sciogliere olio e grasso incrostato. In tantissimi usano l’aceto anche in lavatrice, ma pochi sanno come andrebbe realmente utilizzato.

Per pulire il forno incrostato in 5 minuti anche la miscela composta da acqua e limone è molto amata. Grazie al profumo inebriante del limone, non solo le pareti del forno saranno sgrassate ma si elimineranno anche i cattivi odori. Per un’azione efficace, passare un mezzo limone sulle superfici interne del forno e anche sul vetro. Poi, tagliare a fette l’altra metà del limone e inserirlo in una teglia con un po’ d’acqua. Infine, impostare la temperatura a 180° C per 30 minuti. Far raffreddare e poi pulire con un panno umido.

Per pulire il forno incrostato in 5 minuti basta un solo ingrediente naturale, da provare al posto di aceto, bicarbonato o limone

Mai sentito parlare del sapone nero? Un prodotto naturale che si ottiene con l’olio di olive nere, l’acqua e alcuni minerali. Questo prodotto si presenta cremoso e di colore scuro. Il suo profumo è fresco ma intenso.

Il sapone nero è ottimo per le pulizie domestiche e si trova facilmente anche nei supermercati. Per sgrassare il forno alla perfezione, servirà applicare una noce di sapone nero sulla spugnetta e strofinare leggermente sulle superfici. Attendere un paio di minuti e poi risciacquare e asciugare con un foglio di carta assorbente.

