Non fare colazione, mangiare al fast food, bere troppi caffè e sgarrare coi dolci. Ecco cosa fa invecchiare le donne dopo l’entrata nei mitici “anta”. Tutte le donne dopo i 40 anni non dovrebbero assumere questi alimenti per non invecchiare precocemente e lo dice un nuovo studio americano. Abbiamo già svelato il contenuto di questo articolo, che potrebbe riservare però ulteriori sorprese interessanti per le nostre Lettrici. Vediamole assieme.

Quindi, troppi zuccheri e cibo spazzatura sono una delle prime cause scatenanti per l’invecchiamento precoce sia mentale che fisico delle donne. A sostenerlo uno studio parallelo americano, tra uomini e donne, con queste ultime, maggiormente colpite da queste abitudini. E, cosa che maggiormente ha sorpreso gli stessi ricercatori, è il fatto che una dieta scorretta colpisce mentalmente più le donne degli uomini. Dieta scorretta che integra anche un’altra abitudine spesso tipicamente femminile: quella di saltare la colazione. Cosa che, come sosteniamo sempre su queste colonne, non dobbiamo assolutamente fare.

Attenzione anche all’attività fisica e al caffè

Questo interessante studio dell’università di New York, condotto tra l’altro da un’equipe a maggioranza femminile, punta il dito anche su attività fisica e caffè. Secondo i dati degli scienziati, le donne, soprattutto quelle dopo i 40 assumono quantità di caffè sempre più vicine a quelle degli uomini. Il problema è che assumere il caffè fa bene, ma assumerne troppo fa male. E, questo sarebbe uno dei motivi scatenanti della precoce decadenza fisica e mentale di molte donne.

Ma, attenzione anche all’esercizio fisico. Perché, sempre secondo i ricercatori, la donna risentirebbe maggiormente a livello mentale della mancanza di esercizio fisico. Questo, legato comunque anche al fatto di una dieta sbagliata. Cosa intendiamo dire: che mangiare bene, stimola l’organismo a fare sport. Di contro, mangiare male, ci porta alla stanchezza, alla sonnolenza e alla mancanza di volontà nel fare attività fisica. Quindi, un maggiore aumento dell’invecchiamento fisico e mentale.

Approfondimento

