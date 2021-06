Tenere sotto controllo il colesterolo è di vitale importanza. Mantenere i valori nella norma (indicati in questo articolo) aiuta a mantenere lontano il rischio d’infarto. Lo stesso Ministero della Salute sottolinea come la colesterolomia possa favorire l’infarto del miocardio.

Il colesterolo si previene attraverso delle corrette abitudini di vita, ma anche alimentari. Ci sono rimedi alimentari che aiutano la prevenzione della formazione del colesterolo, come per esempio gli omega 3 del pesce. Ma aiutano anche i semi di lino semi di chia e la lecitina.

Di recente sono stati pubblicati degli studi che hanno portato alla ribalta una sostanza molto efficace contro il colesterolo, la Monacolina K. È incredibile come per combattere il colesterolo e abbassare i livelli nel sangue bastano pochi mg al giorno di questa sostanza naturale. Si è scoperto in alcuni studi che la Monacolina K abbassa significativamente i valori del colesterolo. In alcuni studi si hanno anche riduzioni significative del colesterolo cattivo, quello LDL, con aumento di quello buono (HDL). Questi studi sono riportati nel libro Fitoterapia: impiego razionale delle droghe vegetali, i cui autori sono Francesco Capasso, Giuliano Grandolini e Angelo Izzo.

Nelle linee guida dell’EFSA si indica che l’assunzione di 10 mg di Monacolina K aiuta a mantenere il colesterolo sotto controllo. Queste indicazioni sono state recepite anche dal Ministero della Salute.

Ma come assumere la Monacolina? Questa sostanza naturale è presente nel riso comune sottoposto a fermentazione. Il riso che subisce questo processo assume un colore rossastro, da qui la sua denominazione di riso rosso. È molto comune leggere che l’assunzione di riso rosso aiuta a mantenere basso il colesterolo. Ma è veramente così? Abbiamo letto che lo stesso Ministero della Salute indica in 10 mg il dosaggio giornaliero di Monacolina K. L’assunzione di valori inferiori non è sufficiente per apportare i benefici sperati. Ma per assumere 10 mg di Monacolina K dal riso rosso occorrerebbe mangiarne ogni giorno ingenti quantità.

La soluzione migliore è quella di utilizzare un integratore che abbia alte concentrazioni di questa sostanza naturale.

Avvertenze finali

In conclusione, la Monacolina K è una sostanza naturale che aiuta a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. I benefici si hanno solamente assumendo almeno 10 mg al giorno, meglio se con integratori specifici. Attenzione, il Ministero della Salute sconsiglia assunzioni di Monacolina K superiori ai 10 mg giornalieri e invita a sentire il parere del medico.

Infine la Monacolina K, da sola non basta a combattere il colesterolo nel sangue. Solo una corretta alimentazione e sane abitudini di vita possono aiutare a controllare il colesterolo.