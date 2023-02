Trucco per occhi infossati e cadenti: eyeliner sì o no? Ecco come metterlo bene

Hai gli occhi infossati e la palpebra cadente ma non vuoi rinunciare al make up anche se hai qualche difficoltà. Soprattutto a stendere l’eyeliner, un cosmetico di cui non vuoi fare a meno. Ecco come devi fare.

Gli occhi cosiddetti infossati possono essere una tua caratteristica genetica. Oppure, la palpebra cadente può essere dovuta a un cedimento dell’età. Il tuo sguardo appare all’ingiù, soprattutto per quello che riguarda l’angolo esterno. Il tuo osso sopraccigliare sembra più sporgente, la palpebra mobile si vede poco e quasi scompare. Nel complesso, sembra che tu abbia uno sguardo triste, e questo non ti piace. Certo, puoi ricorrere alla chirurgia e sottoporti a un intervento di blefaroplastica. Ma non tutte le donne se la sentono di affrontare un intervento estetico. La buona notizia è che il make up può aiutarti a modificare il tuo sguardo anche in caso di occhi cadenti.

Ecco il trucco per occhi infossati e cadenti

Secondo le regole del make up per occhi infossati, la prima cosa da fare è illuminare la palpebra mobile. Ciò la renderà maggiormente visibile per cui, l’ideale, sarà stendervi sopra un ombretto chiaro. Dovrai alzare lo sguardo sfumando l’ombretto verso l’angolo esterno dell’occhio e in alto. Prenderai, quindi, un ombretto più scuro e lo sfumerai verso le sopracciglia.

Questo gioco di ombretti avrà illuminato ed elevato il tuo sguardo. Ora dovrai truccare la palpebra inferiore con le stesse tonalità di quella superiore. Il trucco della palpebra inferiore, in caso di occhi infossati, è molto importante perché catalizza l’attenzione distogliendola dal difetto. Per capirci meglio, non si noterà più la palpebra cadente in alto. Sarà, inoltre, molto importante l’uso di un eyeliner, per cui molte potrebbero avere dei dubbi. Si può usare o no in caso di occhi piccoli e infossati?

L’eyeliner si può usare?

L’utilizzo di un cosmetico come l’eyeliner può già di per sé non essere così semplice, soprattutto per chi non ha la mano ferma. Il rischio di sbagliare e commettere sbavature esiste e si complica nel caso del trucco per occhi infossati e cadenti. La palpebra mobile è quasi invisibile a volte, per cui nasconde la riga di eyeliner o, peggio, avviene un pasticcio e si macchia. Ciò non vuol dire, però, che usare l’eyeliner sia sconsigliato. Se proprio non vuoi rinunciarci, devi procedere così.

Come e dove stenderlo

Anche se hai gli occhi piccoli e infossati puoi usare l’eyeliner. Devi solo tenere a mente alcuni accorgimenti. Innanzitutto sono vietati i tratti spessi, in favore di righe molto sottili. Il consiglio è usare il cosmetico per la palpebra inferiore, procedendo a stenderlo a puntini sull’attaccatura delle ciglia.

Come detto in precedenza, in caso di occhi infossati il trucco della palpebra inferiore può minimizzare il difetto della palpebra cadente superiore. Puoi anche partire dalla metà dell’occhio e spostarti verso l’esterno, tratteggiando una codina finale. Per la palpebra superiore usa, invece, un mascara volumizzante: ti aiuterà ad aprire lo sguardo.