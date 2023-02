Rose rigogliose e fiorite in giardino: ecco cosa puoi aggiungere nel vaso più 5 regole per curarle

I segreti per coltivare straordinarie rose fiorite in primavera e cosa fare per avere piante sane. Scopriamo come curarle e qual è l’incredibile fertilizzante a costo zero.

La rosa è considerata il fiore per eccellenza, simbolo di amore ed esteticamente bellissima. Il colore dei suoi petali può avere altri significati. Secondo il linguaggio dei fiori, quella rosa, ad esempio, rappresenta l’amicizia. La pianta è perfetta per decorare gli ambienti interni ed esterni di casa, rendendoli eleganti e raffinati, e può essere coltivata in terra o in vaso.

Sono tante le varietà che possiamo scegliere, si differenziano non solo per colore, ma per dimensione, forma e tipo di crescita, come quelle rampicanti e a cespuglio. In pieno inverno la pianta, generalmente, è in riposo vegetativo, ma questo non vuol dire abbandonarla a sé stessa e trascurarla. Per vederle fiorire in primavera dovremo eseguire alcuni importanti lavori, proprio in questo mese dell’anno.

Come avere bellissime rose rigogliose e fiorite in giardino in primavera

Le rose sono conosciute in tutto il Mondo e largamente coltivate. Per farle crescere bene e sane, però, hanno bisogno di alcuni accorgimenti. Quelle in vaso sono leggermente più delicate, ma anche quelle del giardino necessitano di particolari attenzioni. Temono le basse temperature, sotto i –5 gradi circa, e solitamente non sopportano il gelo e il vento freddo. Anche se in pieno inverno perdono foglie e fiori, una regola fondamentale per la loro sopravvivenza è pacciamare il terreno. Per proteggerle dovremo, infatti, ricoprirlo di foglie secche, corteccia o teli appositi per giardinaggio. Febbraio è il mese ideale per eliminare le foglie secche della pianta, per evitare possibili malattie o una crescita poco regolare. Per avere rose rigogliose e fiorite in giardino dovremo rimuovere boccioli e rami secchi e improduttivi, per stimolare la formazione di nuove gemme.

La terza regola da seguire è togliere tutte le erbacce intorno, comprese di radice, con il terreno bagnato sarà più facile farlo. Anche nei mesi più freddi bisogna tenere sotto controllo l’irrigazione della pianta, che non dovrà mai essere abbondante, non più di una volta a settimana. Per ottenere una straordinaria fioritura primaverile non possiamo prescindere da una corretta potatura. Un’azione importantissima per rendere le rose più forti e dare una forma ordinata e deve essere fatta proprio in riposo vegetativo. Accorciamo i rami in salute di poco, effettuando un taglio inclinato sopra la gemma, con attrezzi disinfettati e affilati.

I fertilizzanti a costo zero

Tra meno di un mese, invece, dovremo concimare la pianta con un fertilizzante ricco di azoto, fosforo e potassio. Solitamente si applica i 3 momenti, ovvero primavera, inizio e metà estate, per avere i nutrienti necessari. Si può ricorrere ad un semplice letame maturo, ma l’ingrediente segreto da aggiungere arriva direttamente dalla dispensa di casa. Si tratta del lievito di birra, ne basterà un cucchiaino diluito in 4 litri d’acqua e sarà perfetto per nutrire a dovere le rose e farle fiorire velocemente.