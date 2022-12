Trucco per fare una manicure effetto neon perfetta da sfoggiare a Natale

È arrivato il momento di dare colore alle giornate grigie dell’inverno. E quale miglior modo se non quello di sfoggiare un’unghia super luminosa con dei colori neon? L’importante è farla nel modo corretto affinché sia perfetta.

Abbigliamento cupo, unghie colorate

Anche l’abbigliamento perde tono: infatti si va sempre di più sui colori neutri, come nero, grigio, marrone e blu, e scegliamo stampe poco carismatiche dai toni freddi. Fatta eccezione per il bianco che invece durante l’inverno diventa grande protagonista. Sicuramente a suo favore ci sono le montagne innevate. Sempre sul tema del bianco possiamo decorare le nostre unghie, proprio come se fossero della terra su cui cadono dei fiocchi di neve. Un procedimento veramente facile e che possiamo ripetere a casa.

Se da una parte però è tutto cupo e poco gioioso, dall’altra possiamo invece esplodere di felicità grazie a delle unghie dai colori power e strong. Ed è allora arrivato il momento di tingere le nostre unghie con dei fantastici colori neon.

Trucco per fare una manicure effetto neon per le feste

Non ci resta dunque che scoprire in che modo possiamo ottenere una manicure dalle nuance neon in modo perfetto facendola a casa.

Delle unghie vivaci da brillare al buio, luminosissime e giocose. Le tonalità da provare sono tantissime e vanno dal verde all’arancione, passando per il giallo e il fucsia.

Ciò che fa la differenza, ed è quindi il key element per far sì che la manicure neon sia la più luminosa che abbiamo mai fatto, è la lucentezza dello smalto. E per renderlo ancora più luminoso non si deve stendere su una base trasparente. Errore che invece si commette spesso quando vogliamo ottenere delle unghie molto luminose.

Il segreto sembrerebbe essere quello di utilizzare uno smalto bianco invece del classico base. Una volta che abbiamo steso la base, dovremo stendere in modo perfetto il nostro smalto, che può essere di qualsiasi colore.

Procediamo prima con uno strato e poi con un secondo. In questo modo otterremo un risultato omogeneo. Infine abbiamo l’ultimo step con il top coat. Ma scegliamone uno in versione glossata e ultra lucida perché in questo modo le nostre unghie si vedranno veramente anche se fuori è buio. Ecco il trucco per fare una manicure effetto neon assolutamente perfetta per Natale e che possiamo sfoggiare in qualche bellissimo mercatino della nostra città. E se ci troviamo a Roma oppure viviamo vicini non possiamo perdere quello più grande d’Europa.