Il villaggio di Natale più grande d’Europa è a Roma e ha aperto da poco

Grande festa nella capitale d’Italia dove torna il villaggio di Natale più grande d’Europa. Si trova all’interno di Villa Borghese ed è un viaggio suggestivo nel Mondo natalizio. Christmas Word a Roma è un racconto di diverse città e tradizioni.

Il Natale ormai ha illuminato le varie città d’Italia. Gli alberi delle maggiori piazze italiane sono stati inaugurati così come i vari villaggi. Da Milano al Sud Italia, passando per Roma, l’Italia celebra la magia del Natale.

Ovviamente, ognuno lo fa a modo suo. Le piste di pattinaggio sbucano come funghi. Nel capoluogo lombardo da poco è stata inaugurata una immensa pista davanti la stazione Centrale. Tantissimi, poi, i piccoli villaggi di Natale che offrono esperienze uniche legate al 25 dicembre in diversi borghi d’Italia.

Christmas Word, il villaggio di Natale più grande

E se avevamo dei dubbi su Roma e sul suo Natale, questi vengono spazzati via dal ritorno di Christmas Word. Ci dimentichiamo, dunque, di Spelacchio, il famoso albero delle Feste un pochino spoglio, e ci concentriamo su questo grandissimo villaggio. Un immenso villaggio assolutamente da vedere in cui perdersi ancora più grande e magico rispetto a quello dello scorso anno.

È stato inaugurato da pochissimi giorni. Al taglio del nastro presenti anche Mara Venier, Lino Banfi e Alessandro Onorato, Assessore ai grandi eventi. Tantissimi anche i vip tra cui Enrico Brignano, Luca Argentero e Manuela Arcuri, Martina Stella, Federica Nargi e Caterina Balivo.

Cosa troviamo al suo interno e quanto è grande

Il villaggio si trova all’interno di Villa Borghese ed è grande oltre 30.000 metri quadri. Arricchiscono il tutto installazioni scenografiche, mercatini, giochi, spettacoli e foto da Instagram ambientate in differenti Paesi. Ma non finisce certamente qui perché è stato allestito anche un palco da 1.500 metri quadri che ospiterà le esibizioni di oltre 700 artisti.

Rispetto alle città già presenti lo scorso anno, per il nuovo arriva la città di Tokyo e arriva l’area Safari, uno zoo luminoso gremito di animali realizzati con la tecnica delle lanterne di Zigong.

Ma, ovviamente, non possiamo perdere le città storiche come Parigi con le sue ballerine di can-can e il suo cibo, Berlino e la sua porta di Brandeburgo, dove possiamo bere una birra e ammira delle esibizioni di danza. In un batter d’occhio, poi, siamo a Londra e, infine, a New York, dove possiamo roteare sulla pista di pattinaggio proprio come se fossimo a Rockefeller Center.

Imperdibile il Polo Nord con il villaggio di Babbo Natale perfetto per i bambini.

E così a Roma torna il villaggio di Natale più grande d’Europa.