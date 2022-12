Sembrano usciti dalle fiabe questi 3 borghi lombardi da scoprire nelle feste natalizie

Le feste natalizie sono anche l’occasione per delle veloci passeggiate. Vediamo come scoprire in un fine settimana dei borghi magnifici della Lombardia, un vero incanto.

In Italia esistono tanti paesi che possono raccontare storie affascinanti. Lo fanno con le loro case e le viuzze antiche che ci riportano indietro nei secoli. Scopriamo così il patrimonio culturale della nostra terra e ritroviamo anche le nostre radici.

Camminare per le strade di Arnosto

Forse non tutti avranno sentito parlare di questo borgo bergamasco, eppure è tra i più belli d’Italia. Già solo salire per il dolce pendio delle Prealpi Orobiche significa incontrare paesaggi d’incanto. La strada ci conduce dolcemente verso i 1.000 metri d’altezza fino a Fuipiano, il comune di cui Arnosto fa parte.

Arnosto si contraddistingue per la qualità costruttiva delle case. Sono case all’antica, secondo i canoni montanari, ma dalla perfetta geometria. Il paesino era proprio al confine fra l’antica Repubblica di Venezia, di cui faceva parte, e il Ducato di Milano. Arnosto si poneva come dogana sulle merci che passavano fra i due Stati. Siamo nel 1500 circa e le case rispecchiano appieno quell’epoca. Il paese ospita il museo locale che narra la storia del borgo, il Municipio e la biblioteca. I tetti delle case sono fatti con lastre di pietra della stessa valle, tagliata sapientemente e assemblate insieme come tegole. Sono il pezzo che rende unico il piccolo borgo rispetto agli altri tetti delle Alpi.

Sembrano usciti dalle fiabe questi 3 borghi che aspettano visitatori a Natale

Un altro borgo bergamasco assolutamente da non perdere è Clusone. Ci va l’Atalanta in ritiro per i suoi allenamenti. È immerso nella stupenda Val Seriana e le sue origini affondano nel Medioevo. Caratteristiche sono le case e soprattutto l’orologio del 1583. Ancora oggi funziona perfettamente con la meccanica originale. Non si tratta di un semplice orologio, ma riporta anche i movimenti nel cielo della Luna, del Sole e della Terra.

Un’altra caratteristica del paesino sono gli affreschi sui palazzi. In particolare sull’Oratorio dei Disciplini, con affreschi 100 anni più vecchi rispetto all’orologio. Hanno carattere simbolico e religioso. Ma ne troviamo anche nel museo e all’interno della basilica. Nel periodo natalizio Clusone affascina con i tipici mercatini ricchi di oggetti della tradizione locale e prelibatezze gastronomiche.

A piedi fino a Gromo

Sembrano usciti dalle fiabe questi 3 borghi della Lombardia, fra cui Gromo. Gli fanno da sfondo le Alpi e si trova a circa 670 m di altitudine. Il paese conta circa 1.100 abitanti ed è classificato come uno dei borghi più belli d’Italia. Da Gromo partono diversi percorsi da trekking, per scoprire la Valle delle Orobie.

Anticamente a Gromo vi erano molti fabbri, non c’è da meravigliarsi se incontriamo il Museo delle armi bianche. Non a caso Gromo era chiamato nel 1500 la piccola Toledo d’Italia. Nel periodo natalizio Gromo si carica di appuntamenti fino al 6 gennaio. Fra questi una rassegna di ben 120 presepi caratteristici. Ma anche tante interessanti attrazioni per i bambini con Babbo Natale e gli Elfi.