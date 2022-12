Vacanze con i bambini e pochi soldi? Vicino Roma si può andare in luoghi davvero magici

Quando si programma un viaggio con i bambini si deve pensare ad una meta che possa piacere anche a loro. Le vacanze di Natale sono una bella occasione per visitare posti vicini o lontani. Per trascorrere momenti sereni nel Lazio ci sono alcuni posti incantevoli dove andare. Scopriamone alcuni continuando la lettura.

Viaggiare è un modo per conoscere il Mondo e la cultura di vari popoli. Monumenti, piazze, opere d’arte e paesaggi ci regalano tante emozioni. Si possono anche assaggiare cibi tipici. La curiosità per qualcosa di nuovo è molto forte nei bambini. Approfittando delle vacanze estive o invernali si possono fare viaggi lunghi o brevi con loro. In particolare nel periodo natalizio, se abbiamo intenzione di recarci nel Lazio o vi abitiamo già, possiamo visitare tanti bei posti.

Vacanze con i bambini e pochi soldi? Scopriamo qualche meta interessante nel Lazio

Roma incanta sempre tutto l’anno. Visitarla o tornarci, specialmente a dicembre, è emozionante. Forse abbiamo un budget ridotto e preferiamo altre mete a dicembre. Tra tante località possiamo andare a Viterbo. In questa graziosa città il centro storico medievale a dicembre si trasforma. Passeggiando al suono di dolci melodie natalizie ammireremo le luminarie e raggiungeremo vari palazzi storici. Tra queste location ci sono dei posti magici.

In uno i bambini visiteranno la casa di Babbo Natale e potranno incontrare il vecchio barbuto. Invece in un altro si potrà vedere l’ufficio postale degli elfi e imbucare una letterina. Tra le varie altre tappe, si potranno incontrare il Grinch, la Befana, la renna Rudolph e vedere il villaggio degli elfi. Infine, una sosta per comprare qualche dolce, per poi magari fare un giro sulla pista di pattinaggio.

Altri posti magici da visitare vicino Roma

Per farci incantare ci sono altri posti dove poter andare spendendo poco. Pensiamo ad Ariccia. Qui troveremo il Parco delle favole. Si resterà incantati percorrendo un sentiero nel Parco Chigi. Vedremo luminarie di tanti tipi e anche a forma di personaggi delle fiabe. Allieteranno la passeggiata vari spettacoli e anche i dolcetti in vendita negli stand. Nel centro storico di Aquino, poi, altre luminarie ci aspettano. Ci sono pure l’ufficio postale e la fabbrica dei regali degli elfi. Nel borgo si respirerà l’atmosfera natalizia anche tra i suoi mercatini.

Infine, segnaliamo il Regno di Babbo Natale a Vetralla, vicino Viterbo. Qui si torna tutti bambini e chi lo è potrà trascorrere delle ore serene e allegre. Si possono incontrare gli elfi, Babbo Natale e andare sulle giostre. Spettacoli vari intrattengono grandi e piccini e si può pure pattinare sul ghiaccio ecologico. C’è pure un punto di ristoro. Vacanze con i bambini e pochi soldi? Ci sono tanti bei posti da visitare anche senza spostarci troppo, come nel Lazio e vicino Roma. Ricordiamoci, però, di portare con noi qualche medicina in caso di improvvisi raffreddori, tosse o mal di testa.