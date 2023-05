Trucco occhi piccoli over 50: ecco come ringiovanire lo sguardo senza bisturi come Gwyneth Paltrow

Dopo i 50 anni se non vuoi rinunciare al make up occhi devi puntare a tutto ciò che può illuminare lo sguardo ringiovanendolo. In questo modo, freschezza ed effetto antietà restituiranno luce ai tuoi occhi piccoli, per un viso luminoso come quello di Gwyneth Paltrow.

Truccare gli occhi piccoli di un volto significa eseguire un make up a regola d’arte che li valorizzi e, soprattutto, li ingrandisca. Oppure doni loro una forma allungata all’orientale, come nel caso di occhi piccoli alla Catherine Zeta-Jones. Che tendono più a una forma esotica. Se, invece, i tuoi occhi sono piccoli ma tondeggianti, possono essere più simili a quelli dell’attrice Gwyneth Paltrow. Le star citate hanno entrambe superato i 50 anni di età, per cui si deve tenere conto anche del cedimento della palpebra superiore. Che rischia di “soffocare” un occhio già piccolo rimpicciolendolo maggiormente. L’effetto può essere quello di una sorta di tristezza e stanchezza dello sguardo.

Dopo i 50 anni, è indispensabile cercare di ringiovanire lo sguardo restituendo a esso freschezza e luminosità. Non è necessario il bisturi, ma basta usare in modo sapiente il make up, proprio come fa Gwyneth Paltrow.

Trucco occhi piccoli over 50: cosa usa l’attrice

Gwyneth Paltrow si mostra spesso sui social senza trucco in nome della bellezza naturale. Dalle foto postate puoi constatare quanto siano piccoli i suoi occhi, soprattutto a confronto con quelli della figlia Apple Martin. Che li ha molto più grandi. Nelle occasioni speciali, Gwyneth non manca di truccarsi esaltando, però, sempre la naturalità.

Il tutto con l’aiuto principale di un primer occhi, una base indispensabile che leviga e illumina lo sguardo, oltre a facilitare l’applicazione dell’ombretto. Che deve essere satinato e mai perlato. Gwyneth Paltrow usa poi leggere passate di mascara nero e una sottile riga di matita nera sfumata. Il risultato finale regala al suo sguardo anni in meno e ingrandisce i suoi occhi piccoli.

Cosa non deve mancare nella tua trousse

Dunque, se hai più di 50 anni e gli occhi piccoli, per metterli in risalto con il make up devi innanzitutto procurarti un primer. Che garantirà uniformità al colorito delle tue palpebre, camuffando eventuali discromie. Se usi gli ombretti scegli i satinati, che illuminano, ed evita i perlati, che fanno invece risaltare le rughe sulle palpebre.

Sempre indispensabile tra i tuoi cosmetici il mascara. Ma non volumizzante e dalla texture corposa. Scegli un allungante e incurvante: ha una consistenza maggiormente leggera e allarga lo sguardo in modo discreto. Infine, ancora un segreto del trucco occhi piccoli over 50: pettina le sopracciglia verso l’alto e fissale con un gel apposito. I tuoi occhi sembreranno più grandi e più giovani.