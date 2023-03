Miglior struccante oleoso, lo ha usato Lady Gaga agli Oscar: naturale ed economico, il risultato è spettacolare

Se cerchi uno struccante viso e occhi ideale per la tua pelle delicata e che prometta un risultato straordinario, puoi copiare la scelta della famosa cantante: ti stupirà sapere che si tratta di un economico rimedio naturale!

Da pochi giorni si è svolta la consueta cerimonia degli Oscar a Los Angeles, con l’assegnazione delle ambite statuette. Oltre alla consegna dei premi e ai vestiti delle star, una parte dell’attenzione è stata catalizzata dal look di Lady Gaga. La nota cantante si è prima presentata alla cerimonia con un trucco piuttosto marcato e appariscente. Con eyeliner e smokey eyes nero sugli occhi e labbra con rossetto rosso brillante lucido.

Successivamente, si è esibita sul palco con un look acqua e sapone, che ha lasciato di stucco i presenti. Oltre a rimanere colpite dalla mossa a sorpresa, le amanti del make up si saranno poste alcune domande. Come ha fatto la cantante a eliminare in un lampo il trucco e a presentarsi, poco dopo, con un viso perfettamente luminoso? Ecco la risposta.

Il miglior struccante oleoso, lo ha usato la famosa cantante

Lady Gaga ha voluto esibirsi nell’ambito di una prestigiosa cerimonia nella più possibile naturalezza. Andando contro l’ideale di bellezza perfetta e artificiosa. E il naturale è stato proprio dato da un prodotto naturale. La truccatrice della popstar ha rivelato che il rimedio miracoloso è stato l’olio di Argan. Pochi sanno che questo olio naturale, molto conosciuto per le sue proprietà benefiche su pelle e capelli, può essere usato come struccante. Perché riesce a sciogliere perfettamente anche il make up più resistente, come il trucco occhi.

Allo stesso tempo, nutre e idrata la pelle rendendola luminosa ed evitando l’effetto “sbattuto” al viso. Che, molto spesso, dopo la rimozione del trucco appare stanco ed emaciato. La completa routine di rimozione del trucco vuole anche l’uso di un latte detergente successivo al trattamento con olio di Argan. Dunque, se consideriamo il miglior struccante oleoso, lo ha usato proprio Lady Gaga e puoi farlo anche tu! Si tratta, infatti, di un prodotto facilmente reperibile in erboristeria o profumeria, con un prezzo assolutamente abbordabile. L’olio di Argan costa infatti tra le 10 e le 16 €.

Le proprietà dell’olio di Argan per il viso

L’olio di Argan, oltre a eliminare perfettamente ogni traccia di trucco dal viso, rende la pelle fresca e luminosa. La idrata e nutre a fondo grazie alla sua ricchezza di vitamine A ed E, di fitosteroli e polifenoli e di Omega 6. La pelle risulta maggiormente liscia ed elastica e non manca l’effetto antietà.

Grazie a questo olio le rughe si riducono e si assottigliano perché le sue vitamine favoriscono la produzione di collagene. Anche le pelli più mature assumono un aspetto maggiormente radioso. Il beneficio giova anche alle pelli grasse, riequilibrate nella produzione di sebo.