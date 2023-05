Polpette morbidissime e sfiziose: ecco il secondo senza carne di Chiara Maci per la cena dell’ultimo minuto!

Cosa mangiare quando si ha poco tempo per salvare la cena? Delle succulente polpette fatte in casa potrebbero darti la soluzione. È la ricetta di Chiara Maci, la celebre cuoca e conduttrice televisiva che ha fatto della cucina il suo hobby preferito. Tra le tante idee che dispensa e pubblica sul suo sito, c’è quella delle polpette della nonna senza carne e pronte in un baleno. Ecco come cucinarle e quali ingredienti servono.

Perché le polpette sono così buone e gettonate? Forse perché si preparano facilmente e le amano grandi e piccini. Per quelle da cui prenderemo spunto oggi ci baseremo sulla ricetta di Chiara Maci, che di cucina ne sa certamente qualcosa. Dalle sue fantasiose idee ne abbiamo estrapolata una davvero deliziosa. Sono le polpette ceci e patate, così buone e veloci che ti basteranno una manciata di ingredienti! Provale, partendo dai seguenti consigli per la realizzazione.

Quando hai voglia di polpette morbidissime e sfiziose, metti in tavola il secondo senza carne che risolve la cena

Le polpette di oggi sono perfette per soddisfare l’appetito di famiglia e amici. Tutti i commensali ne andranno matti e a te basterà recuperare quel poco necessario dalla dispensa. I ceci, ovviamente, andranno cotti in anticipo. In alternativa, puoi acquistare direttamente quelli precotti o in busta. Ma vediamo subito il necessario per la nostra ricetta della domenica. Per circa quindici polpette serviranno:

2 patate;

220 g di ceci già cotti;

50 g di parmigiano grattugiato;

1 uovo;

pangrattato;

sale;

olio extravergine d’oliva.

La Maci illustra i vari passaggi partendo dagli ortaggi. Lessa le patate e togli la buccia. Accendi il forno e attendi che raggiunga i 190 gradi. Taglia a pezzetti le patate cotte e mettile in un frullatore. Aggiungi poi i ceci lessi e l’uovo. Frulla tutto e versa a più riprese pangrattato e parmigiano. A lavoro terminato dovresti ottenere un composto solido e uniforme. Insaporisci con un pizzico di sale e mescola bene.

La preparazione da seguire per gustare un delizioso piatto vegetariano

A questo punto, lavora l’impasto con le mani e ricava tante polpettine. Sistemale su una teglia rivestita con della carta da forno e ungile con un goccio di olio EVO. Infornale e lasciale cuocere per venti minuti, o finché non prenderanno la doratura. Infine, servile in tavola ancora calde.

Questo spunto culinario è ideale per gustare tutta la bontà di un piatto vegetariano. Nel caso non avessi intenzione di rinunciare alle proteine, potresti aggiungere del pollo arrosto frullato o qualche fetta di prosciutto cotto. In ogni caso, se vuoi cucinare delle polpette morbidissime e sfiziose questo è il secondo senza carne che ti stupirà in ogni occasione.